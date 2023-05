Alors que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est disponible que depuis ce vendredi 12 mai, un speedrunner établit déjà un record de vitesse. Il ne lui a fallu que 94 minutes pour voir le générique de fin.

En combien de temps se termine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, face au contenu hyper dense de la nouvelle aventure de Link. La plupart des individus devraient en avoir pour plusieurs dizaines d’heures de jeu, même en étant rapides. Pourtant, un speedrunner a déjà plié l’affaire en 94 minutes, rapporte Video Game Chronicles dans un article publié le 12 mai — soit le jour de sortie du jeu.

C’est gymnast86 qui est l’auteur de ce premier record de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avec un temps exact de 1 heure, 34 minutes et 33 secondes. C’est infime, mais il risque d’être rapidement battu de l’aveu même du speedrunner. Il utilise bien évidemment toute une palanquée de techniques pour aller plus vite, lesquelles sont détaillées dans une autre vidéo.

Attention, les vidéos publiées par gymnast86 sont remplies de spoilers.

Zelda: Tears of the Kingdom plié en 1h34

gymnast86 explique que nombre d’astuces qui fonctionnaient dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne peuvent pas être réutilisées dans la suite. Néanmoins, les nouveaux pouvoirs mis à la disposition de Link permettent de contourner facilement certains passages. On pense à Amalgame, qui améliore en quelques secondes la durabilité et la puissance d’une arme. Pour celles et ceux qui veulent aller vite, pouvoir taper fort en un rien de temps est déjà une sacrée aubaine.

Il ne faut aucun doute que certains malins rivaliseront d’ingéniosité pour trouver des failles dans le gameplay. Elles exploiteront les nombreuses possibilités imaginées par Nintendo pour procurer une liberté totale. En étant hyper permissif, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offre par ricochet l’opportunité de « tricher », et le record de gymnast86, qui précise n’avoir utilisé aucun amiibo, ne devrait pas tenir très longtemps. Il a notamment passé beaucoup trop de temps sur l’île céleste du prologue.

Comment ça, en 1h34 ?! // Source : Capture YouTube

Pour rappel, le record absolu de The Legend of Zelda: Breath of the Wild appartient à un speedrunner américain dont le pseudo est Player5. Il n’a mis que 23 minutes et 42 secondes pour voir le générique de fin (avec des amiibo). Autant dire que la marge de progression est immense concernant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

