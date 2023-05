The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort officiellement le vendredi 12 mai, en exclusivité sur Nintendo Switch. Mais à partir de quelle heure exactement ?

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suite de celui qui est considéré comme le jeu de la dernière décennie. Si vous avez des fans de la saga dans votre entourage, vous les voyez certainement en train de compter les heures. L’engouement est réel et légitime autour de cette exclusivité Nintendo Switch attendue pour le 12 mai. On a pu y jouer quelques heures, et ça s’annonce vraiment grandiose.

Maintenant, la question que beaucoup se posent est : quand est-ce que je vais pouvoir y jouer ? Quand on précommande un jeu au format numérique, l’heure de disponibilité peut varier en fonction des pays et des conditions de la plateforme de distribution. Dans le cas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il y a une excellente nouvelle.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible dès 00h01

Oui, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera jouable dès 00h01, le vendredi 12 mai, à partir du moment où on en fait l’acquisition depuis l’eShop de la Nintendo Switch. Mieux, si vous avez déjà payé, le titre se téléchargera automatiquement, signifiant que vous n’aurez même pas besoin d’attendre. « Une fois le paiement effectué, le contenu sera téléchargé sur la console liée à votre compte Nintendo, ou à l’identifiant Nintendo Network pour le cas d’une Wii U ou d’une console de la famille Nintendo 3DS. La console doit être mise à jour et être connectée à Internet avec l’option de téléchargement automatique activée, et doit disposer de suffisamment d’espace de stockage pour que le téléchargement complet puisse s’effectuer », stipule les conditions de l’eShop.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Nintendo

Dans le cadre d’une précommande, le paiement se fait normalement sept jours avant le lancement. « Pour les précommandes enregistrées à moins de 7 jours de la date de sortie, le paiement sera immédiatement effectué », peut-on lire. En somme, si vous achetez The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aujourd’hui, il se téléchargera automatiquement et vous pourrez y jouer dès le vendredi 12 mai, à 00h01.

Bien sûr, ces conditions ne valent pas pour celles et ceux qui ont opté pour une version physique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dans ce cas, la disponibilité dépend de la boutique, et les plus chanceux y joueront peut-être la veille (en plus de l’avoir payé moins cher).

