[Deal du Jour] Deux ans après la sortie du premier épisode, Star Wars Jedi revient le 28 avril 2023. Intitulé Survivor, cet épisode promet un cocktail action/aventure mieux maîtrisé et l’arrivée de la planète Coruscant dans les lieux à visiter. À quelques jours de sa sortie, voici où trouver le jeu au meilleur prix.

Où précommander Star Wars Jedi: Survivor ?

Star Wars Jedi: Survivor est prévu sur Microsoft Windows, PlayStation 5 et Xbox Series le 28 avril 2023, au prix de 79,99 € pour l’édition standard. L’édition physique est déjà disponible en précommande sur divers sites marchands, avec des prix autour de 69 €.

Star Wars Jedi: Survivor est disponible sur le site de Leclerc au prix de 60,36 € sur PlayStation 5, et au prix de 60,36 € sur Xbox Series X. Bien que le retrait en magasin soit gratuit, la livraison vous sera facturée 4,90 €, pour un prix total de 65,26 €.

C’est quoi, ce jeu Star Wars ?

Cal Kestis, déjà personnage principal du premier opus, reprend le sabre pour cette suite intitulée Star Wars Jedi: Survivor. Chronologiquement, Fallen Order, le premier épisode, se situait entre La Revanche des Sith (épisode III) et Un Nouvel espoir (épisode IV). Après l’exécution du fameux Ordre 66, qui a pratiquement décimé l’ensemble des Jedi, Cal Kestis, ancien Padawan, utilise la Force au mauvais moment, au mauvais endroit. Les Sœurs Inquisitrices, un groupe d’êtres sensibles à la Force et formés au Côté Obscur par l’Empereur Palpatine, chassent notre héros. S’ensuivent des aventures dignes des films et séries de la saga, dans un jeu qui avait surpris à sa sortie par sa qualité globale.

Survivor continue l’histoire de Cal là où elle s’est arrêtée, et s’annonce encore plus épique que son prédécesseur. Si graphiquement, les différences avec le premier ne sautent pas aux yeux, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont le mérite de peaufiner la patte visuelle déjà superbe de Faller Order, et de l’accompagner d’une direction artistique plutôt jolie. Les effets de particules, la gestion de la lumière, les décors ainsi que la modélisation du bestiaire et des personnages sont soignés, et s’inscrivent parfaitement dans l’univers visuel de la saga. Alors que Cal Kestis s’investira de plus en plus dans son rôle de Jedi, le lore de Star Wars s’imprimera sur vos rétines de la plus belle façon.

Le gameplay, plus poussé, fait la part belle à l’action, tandis que le level design laisse de la place à la partie exploration/énigme, déjà bien présente dans le premier volet. Durant la Star Wars Celebration 2023, EA a de plus confirmé que les joueuses et les joueurs pourront visiter la planète Coruscant, lieu culte de la saga de George Lucas. Une manière d’inscrire irrévocablement le jeu dans la franchise et d’en faire un arc important, pont entre la prélogie et la trilogie originale.

