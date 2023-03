Prévu pour le 28 avril, Star Wars Jedi Survivor a droit à une nouvelle bande-annonce. Celle-ci contient quelques détails qui intéresseront grandement les fans de Star Wars.

Star Wars Jedi : Survivor est à quelques semaines de son lancement. Le nouveau jeu vidéo concocté par Electronic Arts et Respawn, studio chargé du développement, est attendu pour le 28 avril 2023. Une dernière ligne droite pour peaufiner le titre et pour sortir un nouveau trailer, qui se focalise un peu plus sur l’histoire. Bien sûr, la bande-annonce contient quelques détails à noter.

Successeur de l’excellent Star Wars Jedi : Fallen Order, Jedi Survivor va conduire Cal Kestis, survivant Jedi, dans de nouvelles intrigues et de nouveaux combats. Mais il ne sera pas seul : son fidèle droïde, BD-1, sera là. Merrin également en témoigne le trailer. Les combats sont promis plus techniques, pour traduire à la fois les progrès de Respawn, mais aussi l’évolution de Cal comme combattant.

Coruscant, capitale de l’Empire

Décidément, Coruscant est partout dans Star Wars en ce moment. Dans les séries Andor et The Mandalorian, mais aussi dans Jedi Survivor. La planète, qui fait office de capitale galactique — c’est le siège du pouvoir de l’Empire galactique au moment de l’histoire, mais aussi de l’Ancienne et de la Nouvelle République — est présente à plusieurs moments dans la vidéo.

Cal, regardant les vastes étendues urbaines de Coruscant. // Source : Capture d’écran

K-2SO, un droïde de sécurité impérial

C’est un modèle de droïde introduit avec le film Rogue One, en 2016. Il avait alors fait forte en impression. Depuis, on l’a revu dans Andor. De toute évidence, Jedi Survivor entend le mettre en scène. Après tout, c’est un droïde de sécurité impérial. On l’aperçoit rapidement dans une scène de combat — Cal lui porte alors un coup avec son sabre laser.

Une Jedi ennemie ?

La scène est rapide. Cal fait face à une femme, manifestement une Jedi. Un combat est sur le point de commencer — la pièce, grande et circulaire, est souvent un indice d’un duel. On distingue tout à la fois une tresse dans ses cheveux, un sabre laser à la ceinture, mais aussi un tabard sur lequel figure l’emblème de la Haute République. Reste une question : cette Jedi-a-t-elle mal tourné ?

Brodé dans un fil d’or, le symbole de la Haute République sur le tabard. // Source : Capture d’écran

Merrin, coéquipière et personnage jouable ?

Personnage notable du premier volet, Fallen Order, Merrin est de retour dans Jedi Survivor. Elle a de toute évidence intégré l’équipage autour du héros, Cal. Le trailer montre également qu’elle est toujours aussi redoutable au combat. Un passage qui interroge : est-ce à dire que Merrin sera ponctuellement jouable dans le jeu ? Ou bien que l’on pourrait avoir droit à des scènes de coop avec elle ?

