Star Wars Jedi: Survivor intégrera visiblement les démembrements de personnages humains, un élément graphique censuré dans le premier opus.

Un sabre laser, ça coupe. Ça coupe même plutôt très bien. Pourtant, dans le jeu vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order, les démembrements des personnages humains étaient censurés (aucun souci pour les robots et les animaux, en revanche). Ce ne sera a priori plus le cas dans la suite intitulée Star Wars Jedi: Survivor, à en croire une vidéo de gameplay diffusée sur la chaîne IGN le 17 février et montrant les différentes postures que peut utiliser le héros Cal Kestis.

Dans une séquence arrivant au marqueur temps 4m14, on peut apercevoir un Stormtrooper perdre sa jambe après un coup du double sabre laser utilisé par le personnage qu’on incarne dans Star Wars Jedi: Survivor. Cela ajoute une couche supplémentaire de réalisme à l’expérience.

Le sabre laser coupe mieux dans Star Wars Jedi: Survivor

Si le démembrement appartient à une forme de violence graphique qui n’est pas vraiment en adéquation avec le positionnement très grand public de Disney, il est difficile d’ignorer la puissance d’un sabre laser. Et la capacité d’une telle arme à pouvoir couper absolument tout. Dans un jeu vidéo visuellement très avancé, il est risible de constater qu’un sabre laser se révèle incapable de trancher un bras ou une jambe. Ça l’est d’autant plus que, dans certains films, cela ne pose aucun problème : personne n’a oublié ce que devient Anakin Skywalker après son combat avec Obi-Wan dans le troisième opus.

En outre, le sabre laser évite les profusions de sang : la chaleur dégagée par sa lame permet de cautériser instantanément la plaie. Il y a donc une forme de censure naturelle, permettant aux œuvres Star Wars d’éviter de tomber dans le gore et l’ultra violence. Malgré tout, comme le révélait une interview de Justin Perez, en charge du design chez Respawn Entertainment, Lucasfilm et Disney n’étaient pas en phase avec le démembrement. Des propos appuyés par des personnes ayant travaillé sur la saison 7 de The Clone Wars.

Y a-t-il un petit assouplissement des règles du côté de Disney ? « La séquence est ce qu’elle est », ont simplement répondu Electronic Arts et Respawn Entertainment, interrogés par Kotaku et refusant de faire des commentaires supplémentaires. Dans tous les cas, le surplus de violence irait de pair avec le ton plus sombre de Star Wars Jedi: Survivor — attendu pour le 28 avril sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

