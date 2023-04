[Deal du Jour] Pour fêter la sortie du film Mario au cinéma, Nintendo a proposé plusieurs titres du plombier en promotion sur l’eShop. Après une première vague qui s’est terminée hier, la seconde vague de jeux dans l’univers de Mario offre quelques titres cultes et de qualité. La deuxième partie de cet évènement arrive à point nommé pour célébrer l’immense succès du film d’animation.

C’est quoi, ces promotions sur les jeux Mario ?

Jusqu’au jeudi 04 mai, 4 jeux dans l’univers de Mario sont en promotion sur l’eShop de la Switch. Cette seconde vague de réductions propose les jeux :



Habituellement vendus 59,99 €, les jeux sont proposés au prix de 39,99 € (Captain Toad passe de 39,99 € à 27,99 €). Les cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur Amazon, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Les 4 jeux Switch en promotion

1. Mario Kart 8 Deluxe

Plus besoin de présenter Mario Kart 8 Deluxe, jeu de course culte par excellence. La version Switch est jouable à plusieurs, en famille ou entre amis. Pour les plus jeunes joueurs, un mode Assisté est même disponible, afin d’éviter la frustration et pouvoir rivaliser avec leurs parents. En plus des 48 circuits originaux, Nintendo met à disposition de nouveaux circuits via un pass additionnel payant, qui s’étale jusqu’à la fin 2023, pour un total de presque 100 courses.

Mario Kart 8 Deluxe est toujours aussi fun, surtout à plusieurs // Source : Nintendo

Pour aller plus loin Test de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch : le luxe d’avoir le choix

2. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey est encore aujourd’hui un des meilleurs jeux de la franchise Mario. En dehors de l’histoire, qui n’est qu’un prétexte à se lancer dans l’aventure, Super Mario Odyssey est un jeu d’une richesse incroyable. Les environnements sont variés et regorgent de choses à faire et de mini jeux. Bien que l’histoire vous guide le long des niveaux afin d’aller d’un point A à un point B, vous êtes libres d’arpenter ces derniers comme bon vous semble. Interagir avec l’environnement est toujours récompensé. Le titre est à la fois passionnant et extrêmement divertissant. L’exemple parfait d’un jeu Nintendo réussi.

Les niveaux sont tous plus colorés les uns que les autres dans Super Mario Odyssey // Source : Nintendo

Pour aller plus loin Test de Super Mario Odyssey : chapeau, Nintendo

3. New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe comprend l’épisode originalement sorti en 2012 sur Wii U et le spin-off New Super Luigi Bros. U. Nintendo oblige, les deux titres possèdent un game design parfaitement construit et équilibré. Les niveaux, en vue 2D à l’ancienne, sont agréables à parcourir et toujours fun. La plupart des mécaniques et mimiques propres aux jeux Mario sont présentes et le tout s’avère savamment structuré. La possibilité de jouer jusqu’à quatre apporte un intérêt supplémentaire, et pas des moindres. À un joueur, le mode portable se prête bien à de courtes parties. Un excellent petit jeu de plateforme qui se déguste.

New Super Mario Bros. U Deluxe est simple et mignon // Source : Nintendo

4. Captain Toad: Treasure Tracker

L’histoire de Capitaine Toad n’a rien à envier aux jeux de l’ami Mario, puisque le champignon devra aller secourir son amie Toadette, et c’est à peu près tout. L’intérêt du titre réside bien sûr dans son gameplay qui allie game design et énigmes, où vous devrez faire tourner chaque niveau sur lui-même pour résoudre les casse-tête et trouver votre chemin. Une mécanique toute simple en apparence, mais qui s’avère riche et rapidement amusante. Les niveaux sont variés et des lieux connus de Super Mario Odyssey s’invitent. Le jeu peut se parcourir à deux en coopération. Un jeu parfait à moins de 30 €.

Une démo jouable de Captain Toad est disponible dans l’eShop // Source : Nintendo

