[Deal du Jour] Plus qu’une semaine avant la sortie du prochain opus de la saga Final Fantasy. Sept années séparent ce nouveau volet du précédent et Square Enix a mis le paquet dans un titre qui promet d’être dantesque. D’ores et déjà disponible, découvrez où précommander Final Fantasy XVI au meilleur prix.

Où précommander le dernier Final Fantasy XVI ?

Le jeu Final Fantasy XVI est prévu pour le 22 juin prochain, dans une version Standard, une version Deluxe et une version Collector. Comme pour la plupart des jeux évènements, le collector a été pris d’assaut et il n’est pour le moment plus possible de le commander sur la boutique officielle de Square Enix, au prix de 349,99 €. Les versions Standard et Deluxe sont, quant à elles, en précommande sur la plupart des sites revendeurs.

La version Deluxe s’accompagne d’un boîtier steelbook exclusif Clive Rosfield, et d’une mappemonde de Valisthéa en tissu.

Précommandez Final Fantasy XVI sur le site de La Fnac

Pour l’achat de Final Fantasy XVI, La Fnac vous offre un pack d’écussons des nations de Valisthéa, affiché à 59,99 €. Les membres Fnac+ créditeront 10 € sur leur carte en plus de bénéficier de la livraison offerte.

Pour aller plus loin Amazon Prime vs Fnac+ : on compare les deux programmes d’abonnement

Pour bénéficier de l’offre, ajoutez le jeu Final Fantasy XVI Standard au prix de 67,99 €, puis une fois sur le récapitulatif de votre panier, cliquez sur « Avez-vous ajouté votre bonus au panier ? »

L’offre est aussi valable avec l’édition Deluxe au prix de 109,99 €, en respectant les mêmes modalités, d’abord mettre l’article dans votre panier, puis cliquez sur « Avez-vous ajouté votre bonus au panier ? » lors du récapitulatif de votre commande.

L’édition Deluxe au prix de 109,99 € profitait également de l’offre, mais a été victime de son succès et n’est malheureusement plus en stock.

Précommandez Final Fantasy XVI sur Amazon

Final Fantasy XVI est en précommande sur Amazon. L’édition standard est au prix de 71,99 €.

L’édition Deluxe est au prix de 109,99 €. La plateforme ne propose aucun bonus avec la précommande du jeu.

Précommandez le jeu Final Fantasy XVI sur Micromania

Micromania vous offre un poster et un lot de cartes à l’effigie des personnages du jeu pour toute précommande, en plus d’un bon d’achat de 10 € à utiliser rapidement avant le 20 juin. L’édition Standard est en précommande au prix de 79,99 €,

L’édition Deluxe, au prix de 109,99 €, est actuellement indisponible, mais il est possible de créer une alerte.

Précommandez le jeu Final Fantasy XVI, au prix le plus bas sur le site de Leclerc

Leclerc propose la version standard en précommande au prix de 60,49 €. Notez que la livraison est facturée 4,90 €. Aucun bonus de précommande n’est inclus, hors bonus de précommande digitaux.

Le chaos semble au cœur de Final Fanatsy XVI Source : Sony

C’est quoi Final Fanatsy XVI, le jeu développé par Square Enix ?

Final Fantasy XVI est un JRPG (jeux de rôle) d’action-aventure, développé et édité par Square Enix. Le jeu prend place dans le monde de Valisthéa, dont la particularité est de contenir plusieurs cristaux produisant de l’éther, source de magie. Chaque cristal est entouré d’un royaume dans lequel vit un Émissaire. Ce dernier est le détenteur d’une entité appelée Primordial, une sorte d’invocation que l’Émissaire peut utiliser. Lorsque l’éther des cristaux commence à se tarir, les conflits entre royaumes débutent. Le héros de Final Fantasy XVI est le fils aîné de l’archiduc de Rosalia, un des royaumes en question. Il est chargé de protéger Joshua, son frère cadet, Émissaire de l’invocation Phénix, jusqu’au jour où le destin en décide autrement.

Jusque-là, les joueuses et les joueurs sont en terrain connu. Si Square Enix ne change pas beaucoup sa formule gagnante à base de royaumes en guerre, d’invocations épiques et de personnages shakespeariens, le développeur semble accorder toute son énergie à proposer un triple A dantesque. L’exclusivité temporaire PlayStation 5 est la preuve que le studio japonais veut prouver au monde qu’elle franchit une nouvelle étape, celle de l’ère des consoles nouvelles générations. Visuellement renversant, Final Fantasy XVI pousse le curseur des graphismes à son maximum. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs que le très bancal Final Fantasy XV, et éviter le syndrome de la belle coquille vide, Square Enix s’assure cette fois de la solidité de son titre en le peaufinant jusque dans ses mécaniques. Ainsi, le jeu ne sera pas un monde ouvert, afin de proposer une aventure aux contours mieux définis. De plus, aucun mode de difficulté ne sera présent, dans le but de laisser les joueuses et les joueurs affiner leur expérience au fur et à mesure de leur progression.

Nul doute qu’en apprenant de ses erreurs, Square Enix promet une aventure maîtrisée et assurément épique.

Pour aller plus loin avec le jeu

👉 Nos impressions sur les 25 minutes de jeu dévoilé au State of Play

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.