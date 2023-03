Alors que le débat sur la difficulté dans les jeux vidéo ne cesse de revenir, Square Enix a opté pour un système très malin avec Final Fantasy XVI.

Dans la majorité des jeux vidéo, la difficulté est gérée de la manière suivante : au début de l’aventure, on choisit l’un des modes proposés en fonction de son aisance. Généralement, trois options sont proposées : facile, normal et difficile — des variantes existent. Certains titres ne s’embarrassent pas avec cette liberté, dans le sillage des Dark Souls (qui imposent leur défi, et tant pis pour ceux qui n’y arrivent pas). Ce sera aussi le cas de Final Fantasy XVI, indique Eurogamer dans un article publié le 28 février.

Le média a pu essayer le RPG prévu pour le 22 juin sur PlayStation 5 et particulièrement attendu par tous les fans de la saga. En se baladant dans les menus, le journaliste s’est rendu compte que Final Fantasy XVI ne propose aucun mode de difficulté. Les développeurs ont opté pour une approche plus intelligente : certaines pièces d’équipement optionnelles pourront faciliter l’aventure.

Final Fantaxy XVI // Source : Square Enix

Final Fantasy XVI innove dans la manière de gérer le challenge

« Les assistances sont liées à des anneaux spécifiques que peut porter le héros Clive, entre autres accessoires, aux côtés des armes et des armures », indique Eurogamer. Les joueuses et les joueurs pourront porter jusqu’à trois anneaux différents, chacun fournissant une aide différente. Cette orientation est très intéressante pour plusieurs raisons. La première est d’éviter les menus et sous-menus qui peuvent être un frein à l’ergonomie.

La deuxième est d’associer la difficulté à la personnalisation du personnage et à l’équipement qu’il porte. En termes de progression, c’est malin : on peut très bien décider d’utiliser un anneau pendant quelques heures, puis l’abandonner à partir du moment où on se sent plutôt à l’aise dans les combats. Cela aurait pu prendre la forme d’une option à décocher dans les menus, mais le fait de passer par l’équipement apporte un plus immersif indéniable. Attention, néanmoins, ces bijoux prendront la place d’emplacements normalement prévus pour d’autres accessoires (boost de santé, gain de magie…).

Deux exemples d’assistances par un anneau :

Le comportement du compagnon animalier Torgal pourra être automatique, ce qui permet de ne plus avoir à gérer ses actions pendant les affrontements (moins de choses à penser dans le feu de l’action) ;

Un anneau peut ajouter une fenêtre pour esquiver un coup, en ralentissant le temps (gameplay plus permissif quand on doit défendre).

En offrant l’opportunité d’affiner au mieux le challenge, Final Fantasy XVI devrait s’éviter les incessants débats sur la difficulté dans les jeux vidéo.

