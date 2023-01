Elon Musk a utilisé un acronyme très en vogue dans le milieu du jeu vidéo pour décrire le comportement des internautes sur Twitter.

Vous l’avez peut-être vu en ouvrant votre application Twitter ce vendredi 27 janvier 2023, si vous suivez le compte d’Elon Musk. Le patron du réseau social a écrit un message dans lequel il déclare que « Twitter est le PvP des médias sociaux ». Trois lettres dont le sens n’échappera pas aux personnes qui jouent aux jeux vidéo. Mais, pour les autres, cet acronyme n’est probablement pas clair.

L’expression provient du lexique vidéoludique et signifie « Player versus Player », soit « Joueur contre Joueur » en français. On l’utilise essentiellement dans quelques genres de jeux vidéo comme les MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur), mais également les jeux de tir à la première personne — la formule a été utilisée pour Overwatch 2, par exemple.

Twitter is the PvP of social media — Mr. Tweet (@elonmusk) January 27, 2023

Le PvP désigne en fait des situations où les joueurs s’affrontent directement entre eux. Dans les MMORPG, cela se traduit par des champs de bataille (parfois avec des dizaines de joueurs d’un coup) ou des arènes (avec des combattants un peu moins nombreux), avec deux camps (plus rarement, trois ou plus selon les jeux). Cela peut aussi désigner des duels en un contre un.

À l’inverse, le PVE (Player versus Environnement, Joueur contre Environnement en français) désigne un tout autre versant : celui où les joueurs affrontent l’ordinateur : il contrôle vos ennemis (que ce soient des monstres ou autre chose), il suit un script conçu à l’avance, il peut déclencher des évènements selon votre progression et il peut même avoir des niveaux de difficulté.

Allégorie du PvP : un Orc contrôlé par un joueur va affronter un Humain contrôlé par un autre. // Source : Blizzard

Quel est le rapport entre le PvP et Twitter ?

À ce stade, vous allez vous demander : mais quel est le rapport avec Twitter ? En réalité, Elon Musk dresse un parallèle entre le PvP et son réseau social : dans les deux cas, les gens s’affrontent et essaient d’avoir le dessus. Dans le jeu vidéo, c’est en tuant virtuellement l’ennemi ou en obtenant plus de points que l’adversaire. Sur Twitter, c’est en remportant un débat.

Le PvP est considéré comme difficile. On a affaire à des joueurs humains en face dans le jeu vidéo, avec des comportements qui ne sont pas scriptés, contrairement à un programme informatique. Cela dit, il existe aujourd’hui des algorithmes en intelligence artificielle pratiquement invincibles, capables de retourner les plus grands champions.

Sur Twitter, le moins que l’on puisse dire, c’est que les échanges entre internautes ne sont pas toujours très cordiaux. C’est vindicatif parfois, hostile par moments. Des sarcasmes, de l’ironie et des piques accompagnent les messages. On s’apostrophe, on s’invective. Bref, les personnes se mettent aussi sur la figure sur Twitter. Exactement comme dans une arène de PvP.

