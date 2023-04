Le géant du streaming a annoncé qu’il allait couper une partie de ses effectifs pour les films. En conséquence, il y aura moins de films originaux Netflix dans le futur, mais ils devraient être de meilleure qualité.

Moins de films, mais de meilleure qualité : c’est la direction que Netflix a choisi d’emprunter, selon Bloomberg. Le journal américain a rapporté vendredi 31 mars 2023 que Netflix avait déclaré qu’il réorganisait sa section films. Plus spécifiquement, Netflix va fusionner ces unités pour les « petites et moyennes productions », a appris Bloomberg.

Il y aura donc moins de films originaux produits par Netflix, mais la plateforme continuera à accueillir les films d’autres maisons hollywoodiennes. La décision va donner lieu à plusieurs licenciements, ainsi qu’au départ de deux des dirigeants les plus expérimentés de Netflix : Lisa Nishimura, qui a notamment poussé la plateforme vers le stand-up, et Ian Bricke, le vice-président de la section films.

La stratégie de Netflix pour récupérer des abonnés

Selon Bloomberg, la volonté de centralisation de Netflix vient de Scott Stuber, en charge des films de la plateforme. Ce dernier essayerait de diminuer le nombre de films produits par Netflix, « afin d’être sûr que les titres sont de meilleure qualité ».

C’est donc loin d’être une mauvaise nouvelle pour les fans de la plateforme. Il faut dire que ces dernières années, Netflix produisait une quantité impressionnante de nouveaux films chaque année. Bloomberg indique que la plateforme a même surpassé certaines des plus grandes compagnies de production hollywoodienne. En 2022, 83 productions étaient présentées comme des « Netflix Originals », rappelle également Tech Crunch.

Edward Norton dans Glass Onion // Source : Netflix

Parmi cette multitude de titres, impossible de garantir un niveau constant. Certains films ont été primés dans des festivals, ont obtenu des prix prestigieux, et ont été vus par des millions de personnes, comme Knives Out : Glass Onion. Mais on compte aussi un grand nombre films médiocres, très mal accueillis et vite tombés dans l’oubli dans les limbes du catalogue Netflix.

Cette réorganisation arrive alors que Netflix fait face à un marché du streaming de plus en plus concurrentiel. Après avoir subi la plus grosse perte d’abonnés payants de son histoire en 2022, la plateforme tente de nouvelles solutions pour être à nouveau attractive. Après avoir essayé de se mettre aux jeux vidéos pour attirer de nouveaux abonnés, il semblerait que Netflix essaie désormais de limiter la casse avec ses films. On attend de voir ce que le cru 2023 de productions originales de la plateforme va donner.

