Lecture Zen Résumer l'article

La France dispute son dernier match de groupe de l’Euro 2024 en ayant sa qualification en poche. Mais attention à ne pas finir parmi les meilleurs troisièmes. Le meilleur moyen d’éviter ce scénario est de battre la Pologne ce mardi 25 juin, à 18h. Où voir le match ?

L’Équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, avant même de jouer son dernier match de groupe (et sans aucun but marqué). Compte tenu des résultats de l’Albanie et de la Croatie, elle est assurée de finir dans les meilleurs troisièmes. Mais ce n’est pas l’ambition des Bleus.

La France doit affronter la Pologne, déjà éliminée, pour se hisser, si possible, en tête du groupe D. Elle reste sur une victoire poussive face à l’Autriche et sur un nul loin d’être encourageant face aux Pays-Bas. Historiquement, la Pologne est une équipe qui va plutôt bien aux Bleus, qui n’ont plus perdu face à cet adversaire depuis 1982. Soit une éternité.

Pourra-t-on regarder le match entre la France et la Pologne ? Oui. Deux chaînes le diffusent.

L’Équipe de France // Source : Twitter EDF

Sur quelles chaînes est diffusé le match de l’Euro 2024 entre la France et la Pologne ?

Deux choix sont possibles pour regarder le match entre la France et les Pologne : il y a l’option payante (beIN Sports, qui diffuse l’intégralité de la compétition) ou l’option gratuite. Pour ce troisième match des Bleus, TF1 s’occupe de la diffusion.

Pour regarder l’Euro 2024 sur TF1, vous pouvez aller sur TF1+ (il faudra créer un compte gratuit), sur la TNT, sur Molotov, sur myCanal ou encore les offres TV des opérateurs.

Pour beIN Sports, en revanche, il faut s’abonner. La chaîne beIN Sports 1 prend l’antenne dès 17h pour un avant-match ultra-complet. Les enjeux sont élevés pour les Bleus.

4K ou HDR ? Quelle chaîne diffuse France – Pologne dans la meilleure qualité ?

Contrairement aux précédentes compétitions, l’Euro 2024 n’est pas filmé en 4K. L’UEFA a fait le choix d’utiliser des caméras Full HD / HDR, à 50 fps. Il s’agit d’un retour en arrière regrettable, et beIN Sports ne propose ainsi aucun flux en 4K. La chaîne payante se contente d’une chaîne Full HD classique.

TF1, de son côté, propose un flux 4K upscalé mais, contrairement à M6, a fait le pari de ne pas proposer de HDR. TF1 4K SDR est disponible sur Molotov et sur les box, mais pas sur myCANAL.

Sur quelle chaîne faut-il aller pour regarder France – Pologne dans la meilleure qualité ? On vous conseille le signal 4K upscalé de TF1, qui a fait un excellent travail de mise à l’échelle. La question du HDR, elle, ne se pose pas.

Après la défaite de l'Albanie face à l'Espagne (0-1), les Bleus sont 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞́𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝟖𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de l'Euro.



Mais il reste un gros match à jouer demain 😤🇵🇱 pic.twitter.com/7m28vQvSKY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 24, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quelle chaîne a le plus d’avance, pour ne pas se faire spoiler un but ?

Dans certains cas, il nous arrive d’entendre nos voisins hurler de joie alors qu’il ne se passe rien chez nous. Cela est dû à la latence des chaînes, qui peut créer un décalage entre les téléviseurs. Les écarts entre les plus à jour et les plus en retard sont habituellement de 50 secondes.

Avec la TNT ou une box opérateur , le retard sur le direct est de 5 secondes. C’est le moyen le plus rapide d’accéder aux chaînes en direct.

, le retard sur le direct est de 5 secondes. C’est le moyen le plus rapide d’accéder aux chaînes en direct. Avec le streaming basse latence (une option à activer manuellement dans myCANAL, dans les préférences), le retard est d’environ 10 secondes.

(une option à activer manuellement dans myCANAL, dans les préférences), le retard est d’environ 10 secondes. Avec les applications de streaming (TF1+, myCANAL, Free OQEE), le retard est d’environ 40 secondes.

(TF1+, myCANAL, Free OQEE), le retard est d’environ 40 secondes. Sur les sites de streaming illégal, le délai est d’environ 1 minute.

À quelle heure a lieu le match de l’Euro 2024 entre la France et la Pologne ?

Attention, contrairement aux deux premières rencontres, le match entre la France et la Pologne débutera à 18h, en direct du Signal Iduna Park de Dortmund.

Au même moment, les Pays-Bas affronteront l’Autriche pour déterminer le classement final du groupe D.

Quel est le calendrier de l’Équipe de France ?

Autriche – France le lundi 17 juin à 21h (TF1, beIN Sports), victoire 1 à 0 ✅

Pays-Bas – France le vendredi 21 juin à 21h (M6, beIN Sports), nul 0 à 0 😐

France – Pologne le mardi 25 juin à 18h (TF1, beIN Sports).

Quel est le classement du groupe de l’Équipe de France à l’Euro 2024 ?

Matchs Victoires Points Pays-Bas 2 1 4 France 2 1 4 Autriche 2 1 3 Pologne 2 0 0

Les deux premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour les phases finales. Le tableau des huitièmes de finale est complété par les quatre meilleurs troisièmes.

Quelle sera la composition probable de l’Équipe de France face à la Pologne ?

Voici le onze que pourrait aligner Didier Deschamps pour affronter la Pologne : Maignan – Pavard, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Mbappé, Kolo Muani (ou Coman), Thuram.





Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !