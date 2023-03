Replay, télé en direct et streaming… Les usages de Salto étaient multiples. Pour le remplacer, plusieurs choix s’offrent à vous.

Moins de trois ans après son lancement, Salto ferme ses portes. TF1, M6 et France TV, les trois concurrents qui voulaient s’allier pour lancer le Netflix français, ont finalement décidé de faire bande à part, ce qui a entériné la mort de Salto (dont la disparition est programmée ce 27 mars). C’est dommage, puisque Salto était loin d’être un mauvais service. Pour regarder la télé en direct, accéder au replay des chaînes (parfois en avance) ou trouver des programmes à la demande, Salto fonctionnait très bien. Le million d’abonnés revendiqués par l’alliance TF1-M6-FranceTV était d’ailleurs la preuve que Salto avait su trouver un certain public, dans un univers ultra-concurrentiel.

Par quoi remplacer Salto ? Au vu du côté hybride du service, il est probable que vous ayez besoin d’utiliser plusieurs applications pour répliquer l’expérience. Numerama fait un point sur les propositions des groupes français.

Les services proches de Salto

myCANAL : l’expérience la plus similaire

Il existe des dizaines d’applications pour regarder la télé en France, mais myCANAL est la seule capable de vraiment remplacer Salto. En plus de proposer un immense catalogue de films, séries, documentaires et émissions à la demande, myCANAL permet de regarder la télé en direct, de remonter plusieurs heures en arrière ou de rechercher directement dans le catalogue d’une chaîne. Son application est aussi une des meilleures du marché. Elle permet de faire beaucoup plus de choses que celles de Salto, dans une meilleure interface. Seule limite de taille : il faut être abonné à Canal+ pour y accéder, les chaînes de la TNT ne sont pas accessibles sans abonnement. Passé ce détail, c’est de très loin le meilleur remplacement.

Prix : à partir de 22,99 euros par mois (13,99 euros par mois pour les moins de 26 ans)

myCANAL permet de regarder 4 chaînes en même temps. // Source : Numerama

Molotov : pour la télé en direct surtout

En temps normal, la version gratuite de Molotov ne donne pas accès aux contenus de TF1 et M6, faute d’accord avec les deux groupes. Cependant, pour récupérer un maximum d’utilisateurs de Salto, Molotov a eu la brillante idée d’offrir un an de son abonnement payant à tous les anciens abonnés du service français. C’est très malin, et cela leur offre une alternative de qualité.

Accessible sur tous les appareils, Molotov n’excelle pas dans le replay. Cependant, il permet de regarder la télévision en direct et d’enregistrer des programmes dans le cloud. Son interface est très réussie, ce qui en fait un des meilleurs services pour regarder la télé en France.

Prix : gratuit si vous aviez Salto, à partir de 5,99 euros par mois sinon.

L’interface de Molotov. // Source : Molotov

Les applications des opérateurs

Enfin, n’oublions pas l’existence des services télé des opérateurs. Orange (TV d’Orange), SFR (SFR TV), Bouygues (b.tv) et Free (OQEE) proposent à leurs abonnés une application pour regarder la télévision et accéder au replay des chaînes. Toutes ces solutions ne se valent pas (les fonctions ne sont pas les mêmes d’un service à l’autre, tandis que l’interface peut être très belle ou juste utilisable), mais il s’agit généralement de solutions gratuites pour les abonnés à un grand FAI. Une des plus grandes limites à ce substitut est que les applications des opérateurs ne sont généralement pas disponibles sur toutes les plateformes, ce qui peut être contraignant.

Prix : gratuit si votre offre Internet inclut un accès à la télévision.

L’application Free OQEE regroupe le replay de toutes les chaînes. // Source : Numerama

Le replay en avance

Pour remplacer Salto, qui regroupait TF1, M6 et France Télévisions dans un seul endroit, on peut aussi passer par les services de replay des chaînes. myTF1, france.tv et 6play sont gratuits, mais exigent la création d’un compte et diffusent de la publicité avant chaque programme. Si vous souhaitez éliminer les publicités, passer en haute définition et accéder à certains programmes en avance, comme sur Salto, il y a des versions payantes de ces services :

myTF1 MAX : si vous aimez Demain nous appartient

myTF1 Max se destine surtout aux fans des feuilletons et des émissions de TF1. Cet abonnement payant, qui reprend la formule de Salto, permet d’accéder aux nouveaux épisodes 48 heures avant leur diffusion à la télé. Si vous étiez abonnés à Salto seulement pour Demain nous appartient et Ici tout commence, myTF1 MAX est le seul moyen de ne pas perdre vos avantages.

Prix : 4,99 euros par mois

Sur son site, myTF1 MAX met en avant la HD. // Source : Numerama

6play max : si vous aimez Mariés au premier regard

La même chose existe chez M6 qui, avec 6play max, permet d’accéder à son replay en HD et sans publicités. Là encore, il y a la possibilité d’accéder à du contenu comme en avance, notamment les émissions emblématiques de M6 (Mariés au premier regard, L’amour est dans le pré…). Pour retrouver tout Salto, il faut donc additionner les prix des abonnements TF1 et M6, puis utiliser une autre application pour la télévision (Molotov par exemple).

Prix : 3,99 euros par mois

L’annonce de l’offre 6Play Max. // Source : Capture d’écran

Les services de streaming

Enfin, quid des films et des séries disponibles à la demande ? Si Salto était moqué pour son contenu franco-français (l’intégrale de Camping Paradis par exemple), il avait aussi négocié quelques exclusivités, comme l’épisode spécial de Friends ou la saga Harry Potter. Tous les droits qu’il avait obtenus seront renégociés au cas par cas, ce qui veut dire qu’ils arriveront sur d’autres plateformes progressivement.

En attendant, a-t-on besoin de vous présenter la liste des services alternatifs sur lesquels vous devriez pouvoir trouver du contenu pour vous divertir ? Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, le Pass Warner, OCS, Paramount+, Universal+… La liste est longue. Aucun n’inclut la télé française, c’est vrai, mais il va falloir dans tous les cas mélanger les services pour retrouver l’expérience Salto intégrale… et l’améliorer.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.