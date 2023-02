Les abonnés de la plateforme de streaming Salto ne pourront plus y accéder après le 27 mars 2023.

« Nous sommes au regret de vous informer de l’arrêt de la plateforme Salto le 27/03/2023.» C’est un email laconique qu’ont reçu les abonnés et abonnées à la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ce 17 février. On y apprend la date officielle de la disparition de Salto : ce sera donc le 27 mars, soit dans un peu plus d’un mois.

Les abonnés Salto seront remboursés au prorata

En se donnant six semaines de marge, le service s’assure que celles et ceux qui ont été débités au moins de février pourront encore avoir accès au catalogue (bien qu’amoindri) de Salto pendant son dernier mois d’existence.

« Si votre abonnement est toujours actif en date du 27 mars prochain, il sera automatiquement résilié. Vous ne pourrez alors plus accéder à votre compte SALTO, et ne serez plus facturé(e) », détaille le site officiel.

« Vous serez automatiquement remboursé(e) au prorata du nombre de jours restant sur votre mois en cours, directement sur le moyen de paiement associé à votre compte.»

Cette annonce arrive un jour après que TF1, M6 et France Télévisions, les trois actionnaires, avaient officiellement confirmé que la plateforme française de SVOD allait fermer ses portes. Il est d’ores et déjà impossible pour de nouveaux abonnés de s’y inscrire.

Il y a, dans la disparition de Salto, le sentiment d’un immense gâchis, après des années de lutte pour parvenir à faire exister une alternative française aux leaders américains de la SVOD.

Comment résilier son abonnement à Salto

Si vous souhaitez résilier votre abonnement dès à présent, il suffit de se rendre sur salto.fr, puis d’accéder à Mon Compte, puis Abonnement et facturation. Il y est inscrit l’option « Résilier ».

