À quelques semaines du lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo désire ressusciter l’intérêt autour de Breath of the Wild, en offrant son guide de l’explorateur.

Malgré une communication réduite à son minimum, la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom approche à grands pas. Ce sera le 12 mai, en exclusivité sur Nintendo Switch. D’ici là, vous pourrez vous replonger dans l’univers d’Hyrule : Nintendo offre le guide de l’explorateur de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le jeu qui précède Tears of the Kingdom.

Les 96 pages sont disponibles à cette adresse en PDF (en anglais uniquement), a repéré Polygon dans un article publié le 21 mars. Ce guide de l’explorateur était auparavant proposé à celles et ceux qui avaient opté pour une édition spéciale de The Legend of Zelda: Breath of the Wild — ce qui le rendait payant.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. // Source : Nintendo

Comment Nintendo veut nous préparer pour le prochain Zelda

Il ne s’agit pas d’un recueil complet qui vous informera sur tous les secrets de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ce guide de l’explorateur porte bien son nom : l’idée est de fournir quelques astuces pour aider les joueuses et les joueurs à mieux vivre l’aventure, ce qui peut s’avérer précieux au regard de la difficulté de l’expérience. Ce sera surtout un moyen de se rafraîchir la mémoire sans refaire tout le jeu.

Il y a un gros focus sur la première zone du jeu (le Plateau du Prélude), sur les armes, sur certains ennemis ou encore sur des mouvements très utiles. On notera qu’il y a des pages manquantes (73-84), pour des raisons inexplicables. Vous avez peur des spoilers ? Les portions susceptibles de divulguer des détails clés sont explicitement indiquées — « Attention les explorateurs ! Si vous ne voulez voir aucun détail sur l’histoire, rendez-vous directement à la page 94 », peut-on lire.

Il reste un peu moins de deux mois pour (re)jouer à Breath of the Wild en vue de se préparer pour Tears of the Kingdom. Comme le jeu est sorti en 2017, le temps commence à faire très long et votre mémoire vous fait sans doute défaut.

