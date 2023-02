Sony va diffuser une présentation State of Play ce jeudi 23 février. Le focus sera notamment sur Suicide Squad: Kill the Justice League, ainsi que sur le PlayStation VR2.

En ce début d’année 2023, les principaux acteurs du marché des jeux vidéo organisent des rendez-vous pour faire des annonces. Ces derniers jours, on a eu le Developer_Direct de Microsoft et le Nintendo Direct de Nintendo. C’est désormais au tour de Sony de prendre la parole, avec un nouvel épisode de State of Play.

Comment suivre la conférence State of Play de Sony ?

Pour assister à ce State of Play, il faudra sacrifier sa deuxième partie de soirée. Attention, ce sera un peu tard : l’événement démarrera à 22h, heure française.

Quand ? Le jeudi 23 février à 22h, heure française ;

Le jeudi 23 février à 22h, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch PlayStation ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch PlayStation ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence State of Play, centrée sur certains titres bientôt disponibles sur PlayStation 5 et PlayStation VR2.

On va voir Suicide Squad: Kill the Justice League, mais probablement pas Marvel’s Spider-Man 2

Pour cette première édition de State fo Play diffusée en 2023, Sony a décidé de mettre en avant Suicide Squad: Kill the Justice League. Cette nouvelle adaptation de l’univers DC Comics, signée Rocksteady (studio derrière la trilogie Batman: Arkham), bénéficiera d’un aperçu de 15 minutes de gameplay. Cela permettra d’en découvrir un peu plus sur ce jeu ambitieux attendu pour le 26 mai 2023 sur PS5 (ainsi que sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC).

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Warner Bros.

Sony évoque par ailleurs « de nouvelles images de jeux tiers ». On peut penser à des jeux comme Street Fighter 6, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor ou encore Final Fantasy XVI.

Enfin, la firme nippone dévoilera cinq nouveaux jeux pour le PlayStation VR2, une manière de soutenir le lancement du casque de réalité virtuelle — disponible depuis le 22 février. L’accessoire a vraiment besoin d’un soutien médiatique poussé, ainsi que d’un catalogue de jeux fourni, pour donner envie d’investir. Pour le moment, les jeux marquants ne sont pas là.

Ce que l’on est sûr de voir : des méchants de l’univers DC Comics en train de taper des gens (Suicide Squad: Kill the Justice League).

: des méchants de l’univers DC Comics en train de taper des gens (Suicide Squad: Kill the Justice League). Ce que l’on aimerait bien voir : Sony officialise une exclusivité que personne n’attendait (exemple : un remake du premier Metal Gear Solid) — c’était déjà notre pari pour la dernière conférence de Microsoft. Pari perdu.

: Sony officialise une exclusivité que personne n’attendait (exemple : un remake du premier Metal Gear Solid) — c’était déjà notre pari pour la dernière conférence de Microsoft. Pari perdu. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : Marvel’s Spider-Man 2, grosse exclusivité PS5 prévue pour cet automne. Il n’y a aucune chance que Sony fasse cohabiter ce jeu avec Suicide Squad: Kill the Justice League. Et tout porte à croire qu’il aura droit à son propre State of Play.

