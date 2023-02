Sony a dévoilé les jeux vidéo ajoutés aux catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en février. Horizon Forbidden West fait partie de la liste, et c’est une excellente nouvelle.

Sony a-t-il pris ses bonnes résolutions ? Depuis la refonte du PlayStation Plus, l’abonnement peine à convaincre sur les formules les plus chères. Les futurs jeux ajoutés le 21 février 2023 pourraient nous faire changer d’avis : les abonnés aux options Extra et Premium vont, par exemple, pouvoir découvrir Horizon Forbidden West.

Il était temps pour Sony de muscler le PlayStation Plus, surtout dans l’optique de rivaliser avec le Xbox Game Pass (le service incontournable et bien plus complet de Microsoft). Si les sélections à venir sont de cet acabit, c’est-à-dire avec des jeux vidéo récents qui ont marqué les esprits, alors le PlayStation Plus Extra pourrait être conseillé. En revanche, le PlayStation Plus Premium continue de s’enfoncer dans la médiocrité.

PlayStation Plus Extra et Premium en février 2023 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en février 2023

Horizon Forbidden West (PS4 & PS5)

Horizon Forbidden West est le plus gros ajout du mois de février 2023 au catalogue PlayStation Plus Extra. On parle quand même d’une exclusivité majeure du catalogue de Sony, sortie l’année dernière sur PS4 et PS5. Sur la dernière console de la firme nippone, Horizon Forbidden West s’appuie sur un rendu graphique inouï. Sinon, l’aventure est globalement grandiose.

The Quarry (PS4 & PS5)

Un jeu d’horreur narratif dans lequel on incarne plusieurs personnages. The Quarry est un véritable hommage au genre slasher, et plaira à celles et ceux qui adorent cette ambiance particulière.

Resident Evil 7 Biohazard (PS4)

Après un Resident Evil 6 peu apprécié, car trop orienté sur l’action, Capcom a décidé de revenir aux sources avec Resident Evil 7 Biohazard. Cet opus, beaucoup plus centré sur la peur, opte pour une vue à la première personne pour encore plus d’immersion. Les frissons sont là.

Outriders (PS4 & PS5)

Outriders est la définition du générique : derrière un contenu hyper généreux se cache un jeu d’action articulé autour de pouvoirs impressionnants. Le manque de finesse tactique et la narration risible brident néanmoins l’envie de s’y plonger.

Borderlands 3 (PS4 & PS5)

Un univers déjanté, un gameplay maîtrisé, un humour décapant, de la coopération, du butin, en veux-tu, en voilà… La recette de Borderlands 3 est d’une efficacité redoutable. Mais, il faut adhérer à la proposition, dans laquelle rien n’est vraiment sérieux.

Mais aussi :

Scarlet Nexus (PS4 & PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4 & PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en février 2023

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

Destroy All Humans! (PS4)

