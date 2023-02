Très tôt dans l’aventure Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, vous tomberez sur des portes fermées par une énigme basée sur des chiffres. Comment la résoudre ? C’est en réalité très simple.

Disponible depuis le 10 février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard permet de réaliser un fantasme de fans : se balader dans les salles d’un Poudlard entièrement modélisé. Il y a de quoi perdre des heures et des heures à fouiller les moindres recoins de la célèbre école de magie. Un vrai jeu dans le jeu.

D’autant que le bâtiment regorge de secrets à découvrir. Très tôt dans vos balades, vous tomberez par exemple sur des portes secrètes, fermées par une énigme articulée autour de chiffres. Il y en a plusieurs au sein de Poudlard, et on va vous expliquer comment les ouvrir. Elles donnent accès à des ressources importantes pour être plus puissant quand on joue à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur une énigme du jeu. Si désirez trouver la solution par vous-même, passez votre chemin.

Le mystère des portes à chiffres de Hogwarts Legacy

Comment fonctionne l’énigme ?

L’énigme des portes à chiffres est simple à comprendre. Elle est basée sur un code prenant la forme de deux additions. Pour débloquer l’ouverture, il faut trouver les deux symboles de créatures associées à « ? » et « ?? ». Chaque créature est liée à un chiffre. Pour trouver la solution, il faut donc trouver la créature qui permet d’obtenir le chiffre au centre de chaque triangle par une addition.

Un exemple de porte à chiffres // Source : Capture PS5

Sur l’exemple ci-dessus, il faut :

Trouver le symbole « ? » qui permet d’obtenir 9 en additionnant 2, le chiffre du serpent à trois têtes et « ? » ;

Trouver le symbole « ?? » qui permet d’obtenir 4 en additionnant 0, 1 et « ?? ».

Bien évidemment, vous pouvez difficilement deviner le chiffre des différentes créatures. Par chance, il existe une page manuscrite dans le jeu qui permet d’obtenir les différentes associations.

Pour aller plus loin Hogwarts Legacy : 8 conseils pour bien débuter à Poudlard

Où trouver l’index des symboles ?

Vous trouverez l’index des symboles des créatures en utilisant la Flamme de cheminette (téléporteur) intitulée « Salle de Divination », qui se trouve près du « Hall central ». Si vous n’avez pas débloqué l’accès, partez du « Hall central » et montez par les escaliers — comme le montre la carte ci-dessous.

Où se trouve le pense-bête ? // Source : Capture PS5

En partant sur la droite depuis la Flamme de cheminette, vous ne pourrez pas louper l’endroit où se trouve l’index. Au pire, on vous le met ci-dessous :

Le pense-bête // Source : Capture PS5

On vous conseille de le prendre en photo avec votre smartphone pour l’avoir toujours à portée quand vous en avez besoin.

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, devenue une figure de la lutte anti-trans et qui lui apporte des financements et mettent en danger la vie des personnes trans.

Comment résoudre l’énigme ?

Étape 1 : utiliser le sort Revelio pour montrer l’énigme ;

Étape 2 : faire les petits calculs nécessaires pour trouver les deux chiffres cachés derrière les symboles « ? » et « ?? » ;

Étape 3 : se référer à l’index pour trouver les deux symboles de créatures liés aux chiffres trouvés ;

Étapes 4 : utiliser les mécanismes près des portes pour faire correspondre les solutions.

Étape 5 : ouvrir la porte.

Si on reprend l’exemple ci-dessous, « ? » renvoie à l’oiseau (4) et « ?? » au serpent à 3 têtes (3) selon la solution suivante :

2 + 3 (serpent à trois têtes) + 4 (« ? ») = 9 ;

0 + 1 + 3 (« ?? ») = 4.

Fermée Ouverte

Vous savez désormais comment ouvrir toutes les portes à chiffres se trouvant à Poudlard. N’oubliez pas d’utiliser le pense-bête, et de faire les bons calculs.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.