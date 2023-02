Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. On va vous expliquer pourquoi la version PS5 est la meilleure, et cela tient en un mot : chat.

Il y a quelques mois, Sony diffusait une bande-annonce pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Intitulée « Next Gen Immersion », elle sert à mettre en avant les spécificités de la version PlayStation 5 de l’adaptation de l’univers Harry Potter. La console s’appuie sur sa manette, la DualSense, pour offrir des spécificités aux propriétaires. La vidéo a néanmoins oublié une chose essentielle : sur PS5, les chats ronronnent dans la manette.

Oui, oui, vous lisez bien : les chats croisés dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ronronnent dans la DualSense. En effet, la manette est équipée d’un haut-parleur — une fonctionnalité reprise de la DualShock 4. Ce composant permet de faire retentir des bruits proches du personnage qu’on incarne, afin de se sentir davantage plongé dans l’action. Avec les ronronnements de nos amis les félins dans le creux de nos mains, cette technologie prend tout son sens.

Hogwarts Legacy adore les chats (comme tous les jeux modernes)

Sur J.K. Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, qui finance des associations qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Durant vos balades dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, vous risquez de croiser plusieurs chats de différentes couleurs — principalement dans les couloirs de l’école de magie. Si, dans la vraie vie, ces animaux sont de nature craintive, voire méfiante, ils sont plutôt avenants dans le jeu vidéo développé par Avalanche. En passant près de l’un d’eux, vous entendrez un ronronnement amical en provenance de votre manette. C’est, bien sûr, terriblement mignon. En plus, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard vous offre l’opportunité de faire quelques caresses à ces chats (qui ne demandent que ça) à en croire leur comportement très amical.

À l’instar de beaucoup de jeux récents, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard met donc en avant la population féline, très populaire sur Internet (et faisant l’objet de nombreux mèmes très partagés sur les réseaux sociaux). On ne compte plus le nombre d’expériences où il est possible de pet the cat (exemples : Forspoken, Hi-Fi Rush). Dans le jeu vidéo Stray, on a carrément la possibilité d’en incarner un. Aujourd’hui, on a presque l’impression qu’un jeu vidéo réussi intègre forcément un ou des chats mignons (ce n’est pas vrai).

Les chats dans Hogwarts Legacy

Outre le haut-parleur qui ronronne (et peut apaiser vos nerfs), les technologies de la DualSense sont mobilisées de manière plutôt convaincante, que ce soit en termes de vibrations (le retour haptique fait mieux ressentir ce qui se passe à l’écran) que de gameplay pur (les gâchettes adaptatives quand on lance un sort).

