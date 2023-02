Vous désespérez de trouver le programme idéal pour votre soirée canapé ? Ça tombe bien, Numerama est là pour vous guider. Chaque jour, nous vous recommandons un film et une série, disponibles sur les plateformes de SVOD. Pour bien débuter la semaine en ce lundi 13 février 2023, nous vous proposons la suite d’un film futuriste iconique ou une série policière hilarante.

Si les programmes télés façon linéaire ne vous tentent pas et que vous préférez jouer la carte de la spontanéité grâce aux plateformes de la SVOD, vous êtes au bon endroit. Numerama vous recommande désormais un film et une série pour chaque jour de la semaine, à voir sur Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+ ou encore OCS.

Pour entamer une nouvelle semaine, en ce lundi 13 février 2023, nous vous conseillons de plonger dans l’univers futuriste époustouflant de Blade Runner 2049, disponible sur Netflix, Prime Video ou Canal+. Vous pouvez également mener l’enquête aux côtés de trois inspecteurs en herbe avec Only Murders in the Building sur Disney+.

Only Murders in the Building // Source : Hulu/Disney+

Le film Blade Runner 2049 sur Netflix, Prime Video et Canal+, un monument de SF

Loin d’être une simple suite du Blade Runner de 1982, devenu culte, cette nouvelle plongée dans l’univers urbain des réplicans devrait plaire à tous les amateurs de SF. Réalisé par l’un des maîtres actuels du genre au cinéma, Denis Villeneuve (Dune, Premier Contact), Blade Runner 2049 se situe trente ans après le premier film. C’est ainsi que l’agent K, un réplicant de la génération Nexus 8, incarné par Ryan Gosling (Drive, La La Land), est chargé de traquer et d’éliminer les anciens modèles encore en circulation. Lorsqu’il découvre un vieux secret capable de changer le monde, il va devoir retrouver le fameux Rick Deckard, ancien Blade Runner…

Paysages urbains dévorés par la technologie, déserts suffocants, intérieurs futuristes… Tous les décors et les effets spéciaux de Blade Runner 2049 sont absolument somptueux, offrant un grand spectacle à chaque nouveau plan. Et c’est là la grande force du film : prendre le temps de contempler des paysages, des situations, sans céder à l’action facile. Alors autant vous mettre en garde : comme devant Dune, vous ne serez pas submergés de séquences de combat ou d’explosions. Mais le long-métrage promet tout de même un voyage immersif étonnant, aux confins de la science-fiction et de notre potentiel futur.

À voir si vous avez aimé : Blade Runner ; Premier Contact ; Dune ; Ex-Machina

À voir si vous cherchez : science-fiction ; contemplatif ; ville du futur ; intelligence artificielle ; enquête policière ; univers sombre ; Ryan Gosling dépressif et beau gosse, comme d’habitude

Pour aller plus loin Ridley Scott produit la série Blade Runner 2099 pour Amazon Prime Video : ce sera une « intrigue provocante »

La série Only Murders in the Building sur Disney+, une série doudou en mode Agatha Christie

À New York, trois inconnus que tout oppose vont devoir sortir de leur tanière et lâcher leurs podcasts de « true crime » pour enquêter sur… le meurtre de leur propre voisin. Si vous aimez résoudre des énigmes et dénicher le coupable avant tout le monde, vous allez adorer découvrir l’univers réconfortant d’Only Murders in the Building. Le trio central, Charles, Olivier et Mabel, forme une équipe aussi complémentaire qu’hilarante, que l’on prend plaisir à suivre au fil des épisodes.

Avec déjà deux saisons au compteur et une troisième en préparation, la série a su séduire un large public grâce à ses épisodes courts de 30 minutes et son humour absurde en toutes circonstances. Cerise sur le gâteau : les twists sont nombreux et nous prennent totalement au dépourvu, avec une écriture fine et intelligente. Dernier argument pour vous donner envie de la dévorer sans plus attendre, en ce lundi 13 février 2023 : Meryl Streep et Paul Rudd (Ant-Man, Friends) rejoindront le casting de la troisième saison, bientôt disponible sur Disney+.

À voir si vous avez aimé : The Afterparty ; À Couteaux Tirés ; Desperate Housewives ; les podcasts « true crime » ; les parties de Cluedo ; les romans d’Agatha Christie

À voir si vous cherchez : humour ; enquête ; suspense ; parodie ; rebondissements inattendus ; feel-good ; trio inséparable ; pas de violence ; épisodes courts ; décalé ; le retour de Selena Gomez

Pour aller plus loin 15 séries pour les personnes qui disent ne pas aimer les séries

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.