Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a réuni plus d’un million de spectateurs sur Twitch. Il s’agit d’un record pour un jeu solo sur la plateforme de streaming.

Si vous doutiez encore du caractère événementiel de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, vous n’avez peut-être pas vu la popularité du titre sur Twitch. La plateforme de streaming est un excellent indicateur pour évaluer la popularité d’un jeu, qu’il soit nouveau ou ancien. Et comme le note Insider-Gaming dans un article publié le 7 février, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a déjà battu un record : celui du plus grand nombre de spectateurs réunis pour un jeu solo.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a ainsi dépassé les 1,3 million de spectateurs et spectatrices réunis pour regarder d’autres personnes jouer — alors qu’il ne sera disponible que le vendredi 10 février (il y a un accès anticipé, sans compter les médias et les créateurs de contenus qui l’ont déjà). Le précédent record en la matière était détenu par Cyberpunk 2077, dont le compteur avait affiché 1,14 million en décembre 2020.

La page d’accueil de Twitch le 8 février // Source : Capture d’écran

Pas de mise à l’écart de Hogwarts Legacy sur Twitch

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard réunit plus de 245 000 spectatrices et spectateurs (pour rappel, les États-Unis dorment à cette heure). C’est la catégorie numéro 1, devant Discussion (215 000). De toute évidence, il n’y a aucun signe de rejet massif, alors que cette éventualité flotte dans l’air en raison de la filiation du jeu avec J.K. Rowing. L’autrice, qui est accusée de transphobie, n’a pas participé au développement, mais elle touche des royalties en tant que créatrice de l’univers Harry Potter.

Certains streamers ont pris la position de boycotter le jeu, voire de ne pas diffuser quoi que ce soit pendant la période de lancement (à cause des publicités diffusées, qui ne peuvent pas être contrôlées par les créateurs de contenu), dans le sillage de Veronica « Nikatine » Ripley (28 000 abonnés). « Je ne streamerai rien sur Twitch tant que cette campagne marketing sera active. J’appelle tous les streamers à me joindre dans cette lutte contre l’intolérance et la haine », indiquait-elle dans un tweet publié le 5 février. Il y a même eu un site qui permettait de savoir si un streamer avait diffusé du contenu Hogwarts Legacy — afin de le mettre sur une liste noire le cas échéant (le site a été fermé). Malgré ces divers leviers, l’adaptation ambitieuse d’Harry Potter est déjà un immense succès.

Trois raisons expliquent ce record :

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu très attendu, pas seulement parce qu’il est question de la licence Harry Potter. Par conséquence, il est normal de le voir attirer les foules, y compris sur Twitch.

Tout le monde n’a pas encore accès au jeu. Juste celles et ceux qui ont opté pour la version Deluxe (la plus chère) bénéficient d’un accès anticipé de 72 heures.

Il y a une campagne de Twitch Drops (du 7 au 24 février), des récompenses qu’on obtient dans le jeu après avoir regardé une diffusion sur la plateforme (les conditions sont résumées dans ce tweet daté du 6 février).

À surveiller, mais Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est bien parti pour rimer avec gros chiffres ces jours prochains.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !