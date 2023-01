Netflix a détaillé ses critères pour restreindre le partage de comptes. Adresse IP, identifiant de l’appareil, code de vérification, adresse mail du titulaire… voici les principaux points à retenir.

On savait pour la théorie : Netflix va restreindre le partage gratuit des comptes hors du foyer. Maintenant, le géant de la SVOD passe aux travaux pratiques. Dans les prochaines semaines, l’entreprise américaine commencera à exécuter son plan. Et, dans une page d’assistance disponible sur son site web, on en sait désormais plus sur les règles de partage de compte Netflix, comme l’a repéré le Huffington Post le 31 janvier 2023.

Comment Netflix détecte-t-il les appareils ?

Comme prévu, le service va se fonder sur plusieurs signaux pour établir la légitimité des appareils se connectant à un compte. Trois critères sont annoncés : l’adresse IP (qui est la plage d’immatriculation de votre point d’accès sur Internet), l’identifiant de l’appareil et l’activité du compte. Netflix ne précise pas si d’autres indicateurs sont employés.

Si les appareils se connectent tous depuis le foyer associé au compte Netflix, il n’y aura pas de problème. Du moins, dans la limite de ce qui est prévu dans l’offre que l’internaute a choisi (il y a un nombre précis d’écrans simultanés, selon le forfait retenu). Mais, dans le cas d’un smartphone ou d’un ordinateur accédant au compte depuis un autre endroit, ça se complique.

Plusieurs signaux techniques sont utilisés par Netflix pour savoir si les appareils sont légitimes ou non. // Source : Jonas Augustin

Qu’est-ce qu’un foyer Netflix ?

Le foyer Netflix est celui dans lequel vit le ou la propriétaire du compte Netflix. Pour qu’un appareil soit considéré comme partie intégrante du foyer, il doit se connecter au réseau Wi-Fi de ce domicile au moins une fois par mois (tous les 31 jours). Dans ce cadre, plusieurs smartphones et ordinateurs peuvent aller sur la plateforme (mais pas nécessairement en même temps).

La procédure de vérification d’un appareil sur Netflix

Dans ce cas de figure, Netflix peut « demander de le vérifier avant qu’il puisse servir à regarder Netflix ou de changer de foyer ». Cela vaut aussi bien pour un appareil déjà identifié sur le compte que pour une nouvelle connexion. Cette procédure comprend quelques étapes et nécessite le concours du ou de la propriétaire du compte.

Quelqu’un cherche à se connecter à un compte Netflix depuis un lieu qui n’est, a priori, pas le foyer du ou de la titulaire de l’abonnement ;

Netflix transmet un lien au ou à la propriétaire, sur son adresse mail ou sur son numéro de téléphone (l’un et l’autre sont associés au compte) ;

Un code de confirmation à 4 chiffres est affiché dans ce lien ;

Ce code doit être saisi par la personne qui tente de se connecter avec son appareil ;

L’accès au compte Netflix est alors validé ;

La vérification de l’appareil peut ensuite revenir ponctuellement.

Cette nouvelle fonctionnalité ne peut pas être désactivée dans les paramètres du service de SVOD. La seule manière de l’éviter, c’est justement de s’assurer que toutes les connexions au compte ont lieu depuis le foyer de son ou sa propriétaire (dans la limite des appareils autorisés en simultané). Dès que l’on sort de ce cadre, cette vérification peut régulièrement survenir.

Quid des cas de figure particuliers, comme des vacances en France ou à l’étranger, un déplacement ponctuel ou une personne possédant deux foyers ? « Si vous êtes le titulaire du compte principal (ou vivez à ses côtés), vous ne devriez pas avoir besoin de vérifier votre appareil pour regarder Netflix », reconnaît le site. Néanmoins, il ne dit pas de quelle façon il atténuera ces vérifications.

Pour aller plus loin Netflix vous aide à repérer (et supprimer) les intrus sur votre compte

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !