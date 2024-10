Lecture Zen Résumer l'article

La série politique de Netflix revient enfin pour une saison 2 très attendue, un an et demi après ses premiers épisodes sous haute tension. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait sur la suite de La Diplomate.

Depuis ses débuts, avec House of Cards, en 2013, Netflix a bien compris que le genre politique était généralement synonyme de succès, sur le petit écran. Dix ans plus tard, La Diplomate prouvait à nouveau cette intuition, en devenant l’une des séries les plus vues de l’année 2023, sur la plateforme de streaming. Mais quand pourra-t-on voir la suite des aventures de Kate Wyler, au sommet de l’État américain ?

La bande-annonce de la saison 2

Dévoilée le 8 octobre 2024 par Netflix, cette bande-annonce officielle de la saison 2 pose les bases de nouvelles tensions politiques, entre coups bas et crises internationales.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de La Diplomate en streaming ?

La suite de La Diplomate est attendue dès le jeudi 31 octobre 2024, sur Netflix.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 2 ?

Six épisodes seront disponibles pour cette saison 2, contre huit pour la précédente. À noter qu’ils seront disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming, en une seule salve, le 31 octobre.

Kate et Hal dans La Diplomate // Source : Netflix

Keri Russell, Rufus Sewell… Quelle sera la distribution de cette suite sur Netflix ?

Si l’actrice Keri Russell (The Americans) et le comédien Rufus Sewell (Kaleidoscope) reprendront évidemment leurs rôles de Kate et Hal Wyler, d’autres têtes bien connues de la série seront également de retour :

David Gyasi : Austin Dennison, le Ministre anglais des Affaires étrangères

: Austin Dennison, le Ministre anglais des Affaires étrangères Rory Kinnear : Nicol Trowbridge, le Premier ministre anglais

: Nicol Trowbridge, le Premier ministre anglais Ali Ahn : Eidra Park, le responsable de la CIA en Angleterre

: Eidra Park, le responsable de la CIA en Angleterre Nana Mensag : Billie Appiah, le chef de cabinet de la Maison-Blanche

: Billie Appiah, le chef de cabinet de la Maison-Blanche Miguel Sandoval : Miguel Ganon, le secrétaire d’État américain

: Miguel Ganon, le secrétaire d’État américain Michael McKean : William Rayburn, le Président américain

Du côté des nouvelles venues, un nom en particulier agite toutes les discussions depuis son annonce : celui de l’actrice Allison Janney, connue pour son rôle de C.J. Cregg dans la série À la Maison-Blanche. La comédienne va donc ici renouer avec la politique en endossant le costume de Grace Penn, la vice-présidente des États-Unis.

Allison Janney rejoint le casting de La Diplomate // Source : Netflix

Comment se termine la saison 1 de La Diplomate ?

Souvenez-vous : dans la première saison de La Diplomate, Kate Wyler était propulsée ambassadrice des États-Unis à Londres et devait déjouer de graves crises internationales. Ces nouveaux épisodes reprendront donc juste après le cliffhanger qui nous avait laissés bouche bée à la fin de la série : l’attentat qui touche Hal Wyler, le mari de Kate, que l’on supposait mort.

De quoi parlera cette saison 2 ?

Hal a finalement survécu à ses blessures, comme on peut l’apercevoir dans la première bande-annonce de la deuxième saison. On devrait donc enfin savoir qui a manigancé pour tuer le mari de la diplomate américaine avec cette explosion, et surtout si les autres victimes de l’attentat ont pu également s’en sortir. Côté politique, l’arrivée de la vice-présidente Grace Penn devrait rebattre toutes les cartes de la série, avec cette saison 2.

Une saison 3 est-elle prévue pour la série politique ?

Oui, la série a d’ores et déjà été renouvelée pour de nouveaux épisodes, comme l’a annoncé le site Tudum, le 10 octobre 2024. Le tournage vient de débuter à Londres, ainsi qu’à New York. D’après la showrunneuse, Debora Cahn, cette saison 3 devrait « renverser l’échiquier » et faire « vivre un véritable cauchemar à Kate : celui d’obtenir enfin ce que l’on veut ».

