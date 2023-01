Epic Games va restreindre les fonctionnalités des anciennes versions de Fortnite. Concrètement, les joueurs iPad et iPhone ne pourront plus dépenser de V-Bucks, et devront avoir 18 ans pour lancer une partie.

Connaissez-vous quelqu’un qui joue à Fortnite sur iPad et iPhone, alors que le jeu a été retiré de l’App Store depuis maintenant plusieurs mois ? Les personnes concernées, irréductibles fans privés de mises à jour à cause de la guerre que se livrent Apple et Epic Games, vont être encore plus mis de côté à la fin du mois. Comme l’indique le compte Twitter Fortnite Status le 23 janvier : les vieilles versions de Fortnite ne permettront plus de dépenser des V-Bucks.

Epic Games va par ailleurs imposer un âge minimum requis pour lancer une partie de Fortnite (18 ans), à partir du moment où la version du jeu est celle d’août 2020 (13.40). Outre iOS, d’autres plateformes sont concernées : les Mac et le Google Play Store. « Nous voulons que toutes les versions de jeux répondent à nos règles Epic Online Services, ce qui inclut le contrôle parental, les paramètres d’achats et les fonctionnalités de vérification », précise Epic Games.

Comment jouer à la vraie version de Fortnite sur iPad et sur iPhone ?

Si Fortnite ne peut plus être récupéré sur un iPhone et un iPad via l’App Store, il est toujours possible d’y jouer à partir du moment où on l’a installé avant sa suppression du canal de distribution. Néanmoins, sans App Store, aucune mise à jour ne peut être installée. Et cela fait donc plusieurs mois que les propriétaires d’un appareil Apple jouent à une vieille version de Fortnite, avec tout ce que cela implique en termes de limites (aucune nouveauté récente, par exemple). En août 2020, The Verge faisait déjà un terrible constat : « Fortnite sur iOS est déjà vide et daté. » Imaginez plus d’un an après.

Epic Games rejette bien évidemment la faute sur Apple et Google, dont les conditions de distribution ne sont pas à son goût (notamment en matière de commissions). On notera que ces nouvelles restrictions sont liées au lancement des comptes Epic dédiés aux plus jeunes (qui permettent d’avoir un contrôle parental plus poussé). Une manière pour la multinationale d’enfiler le costume de bon élève après avoir été condamnée pour les « schémas obscurs » de sa monétisation. Sans possibilité de dépenser des V-Bucks, il n’y aura plus aucune dérive.

On rappelle qu’il est possible de jouer à la vraie version de Fortnite sur iPhone et iPad, grâce à la technologie cloud de Microsoft (sans besoin d’avoir un abonnement). Il est par ailleurs possible de passer par GeForce Now, un service concurrent. Bref, faites le deuil de cette application Fortnite qui n’est plus mise à jour depuis août 2020.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !