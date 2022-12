La FTC, notamment chargée de protéger les consommateurs aux États-Unis, a épinglé Epic Games pour des pratiques commerciales douteuses dans Fortnite. L’entreprise devra payer une amende de 520 millions de dollars.

Epic Games va devoir payer. Dans un communiqué publié le 19 décembre, la FTC (Federal Trade Commission) annonce avoir trouvé un accord avec la multinationale, alors condamnée à payer une amende de 520 millions de dollars pour des pratiques commerciales douteuses et un manque de protection vis-à-vis des enfants et des adolescents dans le jeu vidéo Fortnite.

Concernant le public plus jeune, Epic Games a récemment lancé un nouveau type de compte, restreint à partir du moment où on a moins de 13 ans (15 ans en France). Ce n’était pas le fruit du hasard : cette nouveauté répond à quelques-unes des inquiétudes de la FTC, qui accuse notamment Epic Games de permettre des achats non autorisés grâce à des « schémas obscurs ».

Les commandes d’achat et de prévisualisation sont trop proches // Source : FTC

Epic Games facilite un peu trop les achats dans Fortnite

Dans un document séparé, la FTC liste plusieurs pratiques qui permettent — ou ont permis — à Epic Games de tromper l’utilisatrice ou l’utilisateur au moment de faire des achats. Le fait est que Fortnite ne demande pas confirmation et a longtemps enregistré les données des cartes bancaires (sans l’aval de quiconque). Ces deux biais, déplorés autant par les fans que par certains employés, entraînent un nombre incalculable de transactions non voulues (surtout par les parents). Et quand des remboursements sont demandés, il est nécessaire de passer par un processus fastidieux — quand Epic Games n’empêche pas de le faire en bloquant le compte.

La FTC montre des exemples concrets prouvant qu’Epic Games abuse d’astuces critiquables pour tromper les joueuses et les joueurs :

Sur mobile, les commandes « Acheter » et « Prévisualiser l’objet » sont tellement proches qu’on peut faire des erreurs ;

Sur console, il peut y avoir de la confusion concernant le bouton validant les achats. « J’ai accidentellement acheté un costume avec mes V-Bucks [monnaie virtuelle] alors que je voulais juste le regarder. Mon gros doigt a pressé le bouton Carré sur PS4 », témoigne une victime.

Une notification de confirmation pourrait éviter tous ces accidents mais, selon l’entreprise, elle ajouterait « des frictions » dans l’expérience et réduirait les « achats d’impulsion ». En somme, Epic Games fait tout pour vous faire dépenser facilement votre argent. Un peu trop facilement, aux yeux de la FTC. En 2018, les plaintes pour les achats accidentels se hissaient d’ailleurs à la quatrième place des demandes auprès du SAV — signe qu’il y a un vrai souci.

Epic Games n’aide pas non plus à annuler un achat après l’avoir effectué. Elle n’a implémenté cette possibilité qu’en juin 2019 et, pire, l’a rendu beaucoup moins claire avec le temps. Comme le montre cette comparaison :

Avant Après

La commande « Annuler » était clairement visible, bien qu’accessible pendant un temps limité et en restant sur le même écran ;

Elle a été remplacée par une commande « Annuler l’achat », inscrite en petit, tout en bas de l’écran. En prime, elle requiert de maintenir une touche pendant plusieurs secondes.

En plus de la pénalité financière dépassant les 500 millions de dollars, Epic Games devra notamment modifier les paramètres par défaut de Fortnite.