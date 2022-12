La bande de Spider-Man : Into the Spider-Verse est là. On découvre plein de nouvelles versions de Spider-Man. Mais il y a aussi quelques éléments notables à souligner.

Surprise ! Sony Pictures a partagé le 13 décembre 2022 la première bande-annonce de Spider-Man : À travers le Spider-Verse, un long-métrage d’animation qui succède au formidable Spider-Man : Into the Spider-Verse (New Generation en France). Le film est attendu dans les salles de cinéma le 2 juin 2023. Ce sera la première partie d’un projet en deux volets.

Comme on pouvait s’y attendre, la bande-annonce montre bien plus de versions alternatives de Spider-Man venant d’autres dimensions. Fin 2021, Sony Pictures — qui pilote le projet — a indiqué que le héros, Miles Morales voyagera au-delà de son monde et rencontrerait bien plus de variantes que celles qu’il a croisées dans le tout premier film.

De nombreuses variantes de Spider-Man identifiées dans Spider-Man: Into the Spider-Verse

On s’en doutait, Sony Pictures l’a fait : la bande-annonce de Spider-Man : Into the Spider-Verse contient bien des déclinaisons de l’homme-araignée. Depuis la sortie du trailer, les fans s’évertuent à analyser image par image le trailer pour essayer de déceler tous les nouveaux Spider-Man qui apparaitront dans le film — notamment dans de nombreux fils sur Reddit.

En l’état, on sait qu’il y aura :

Spider-Man 2099 (doublé par Oscar Isaac) : un Spider-Man d’un futur alternatif ;

(doublé par Oscar Isaac) : un Spider-Man d’un futur alternatif ; Spider-Woman (doublée par Issa Rae) : une femme-araignée qui s’avère être enceinte pendant Into the Spider-Verse ;

(doublée par Issa Rae) : une femme-araignée qui s’avère être enceinte pendant Into the Spider-Verse ; la version Marvel’s Spider-Man , un jeu développé par Insomniac Games pour la PlayStation et le PC, avec l’arrivée en 2023 de Marvel’s Spider-Man 2 ;

, un jeu développé par Insomniac Games pour la PlayStation et le PC, avec l’arrivée en 2023 de Marvel’s Spider-Man 2 ; Lady Spider : une version steampunk d’une Spider-Woman, équipée de pointes dorsales mécaniques, qui rappellent les pattes d’une araignée ;

Sur cette image, au premier plan, Lady Spider est visible avec ses pattes mécaniques. Légèrement sur sa droite, on distingue un Spider-Man dévêtu : l’Undies Spider-Man. // Source : Capture d’écran

le Spider-Man du Marvel Mangaverse , la version de l’homme-araignée adaptée au style des mangas ;

, la version de l’homme-araignée adaptée au style des mangas ; Bombastic Bag-Man : une version de Peter Parker où il enfile un costume des Quatre Fantastiques et met un sac en papier sur la tête (dans le trailer, il n’a que le sac en papier recouvrant le visage) ;

: une version de Peter Parker où il enfile un costume des Quatre Fantastiques et met un sac en papier sur la tête (dans le trailer, il n’a que le sac en papier recouvrant le visage) ; Undies Spider-Man : un Spider-Man qui se balade en sous-vêtements, avec juste un masque, un caleçon et peut-être des bottes ;

: un Spider-Man qui se balade en sous-vêtements, avec juste un masque, un caleçon et peut-être des bottes ; Werewolf Spider-Man : la version loup-garou de Spider-Man : on en voit un qui se déplace à quatre pattes, le costume en partie déchiré, avec des touffes de poil ici et là ;

: la version loup-garou de Spider-Man : on en voit un qui se déplace à quatre pattes, le costume en partie déchiré, avec des touffes de poil ici et là ; Spider-Punk (doublé par Daniel Kaluuya) : un rocker britannique qui joue de la guitare électrique ;

(doublé par Daniel Kaluuya) : un rocker britannique qui joue de la guitare électrique ; Supaidāman : le Spider-Man de la série japonaise diffusée à la fin des années 70, qui s’appelle Takuya Yamashiro ;

: le Spider-Man de la série japonaise diffusée à la fin des années 70, qui s’appelle Takuya Yamashiro ; Spider-Man Unlimited : le Spider-Man de la série américaine diffusée à la fin des années 90 ;

: le Spider-Man de la série américaine diffusée à la fin des années 90 ; la version indienne de Spider-Man : l’homme-araignée vit en Inde et s’appelle Pavitr Prabhakar. Il vient des comics. ;

Voilà pour les personnages dont la présence est avérée ou est hautement certaine, en fonction de ce que l’on voit dans le trailer, mais aussi de ce qui a été dit par Sony Pictures. En effet, il y a eu une soirée diffusée sur YouTube Premium après la sortie de la bande-annonce où Phil Lord et Chris Miller, les producteurs et scénaristes, en ont dit un peu plus.

Bien sûr, on retrouvera Miles Morales et certains de ses compagnons du premier film : Gwen Stacy / Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) et la version plus âgée et plus marquée par la vie de Peter B. Parker / Spider-Man (Jake Johnson). Mais pour les autres, leur présence n’est pas sûre. On pense particulièrement à :

Spider-Cochon (John Mulaney) : l’homme-araignée (ou plutôt l’homme-cochon) dans un style de dessin animé Looney Tunes ;

Peni Parker (Kimiko Glenn) : une Spider-Girl venue d’un lointain futur (année 3145) dans un style manga et qui se bat dans un robot ;

Spider-Man Noir (Nicolas Cage) : un Spider-Man en noir et blanc issu des années 30 et qui est inspiré des romans noirs.

La course ninja du Spider-Man version manga

Il fallait avoir l’œil : dans le trailer d‘Into the Spider-Verse, on peut repérer dans le fond de l’image la version Marvel Mangaverse de Spider-Man en train de courir sur une passerelle. Regardez bien : ses bras sont maintenus en arrière, comme si c’était les ailes d’un avion : c’est typiquement la « course manga » que l’on retrouve dans certaines séries pour adolescents, comme Naruto.

La pose caractéristique d’une « course manga » à la Naruto. // Source : Sony Pictures

Mayday, une future Spider-Woman

Alors, d’accord. Ce petit personnage n’est pas visible dans le trailer, mais il a été montré lors de la petite célébration sur YouTube Premium après la sortie du trailer. Ce personnage, c’est Mayday Parker. Oui, Parker. Il s’agit de la fille de Peter B. Parker and Mary Jane Watson. Et oui, elle est dotée des capacités de son père –et des cheveux de sa mère, au passage.

Elle a encore bien le temps de grandir. // Source : Sony Pictures

Des Spider-Man en guerre les uns contre les autres ?

Le trailer suggère que les différentes versions de Spider-Man n’ont pas les mêmes objectifs. En tout cas, il y a quelques séquences qui montrent Miles Morales en lutte avec plusieurs de ses pairs. On ne sait pas également si ceux qui le suivent sont en train de le poursuivre pour l’arrêter ou cherchent à l’aider dans sa quête. En tout cas, certains sont décidés à l’attaquer.

Y a bagarre ? // Source : Capture d’écran

Le grand méchant : The Spot / La Tache

C’est un personnage que l’on n’a pas vu dans le trailer, mais qui apparait sur le poster : un personnage en noir et blanc, sans visage, dont le corps est recouvert de taches sombres — d’où son nom. Il s’agit d’un super-vilain, appelé Jonathan Ohnn dans le civil. Sa particularité ? Les cercles noirs ne sont pas vraiment des taches. Ce sont des portails interdimensionnels…