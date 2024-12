Lecture Zen Résumer l'article

Même sans vrai feu de cheminée à la maison, il est possible de créer une ambiance qui s’en approche. Les plateformes de vidéos offrent plusieurs émissions centrées sur bûches crépitantes.

Vous ne possédez pas d’âtre chez vous pour y allumer un feu de cheminée ? Vous pouvez toujours faire illusion avec une vidéo en haute définition et en mettant le volume à fond (ou presque) ! Sur les grandes plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, il existe des programmes montrant, face caméra, des bûches crépitantes et des flammes colorées. C’est très cosy.

Des programmes courts aux longues émissions interminables, de la bûche générique au clin d’œil à tel ou tel univers de la pop culture, il y en a pour tous les goûts. On s’y croirait presque, s’il ne manquait pas la sensation de chaleur (ou alors, faites monter les radiateurs !). Voici une sélection, avec en prime notre avis, totalement subjectif.

Évidemment, ces contenus sont avant tout appréciables avec une grande diagonale d’image. Ne les regardez pas sur l’écran de votre smartphone, surtout si vous avez l’intention de passer du temps devant ou que vous souhaitez mettre une petite ambiance chez vous. Diffusez-les vers votre ordinateur ou votre téléviseur. La manipulation est plutôt aisée. Au pire, demandez à votre neveu ou à votre nièce qui s’y connait.

Les meilleurs feux de cheminée gratuits ou non pour la TV, et l’ambiance

Sur Netflix, plusieurs émissions de feu de cheminée

Netflix propose depuis plusieurs années des émissions diffusant des feux de cheminée en plan fixe. Il y a la version classique du programme, une déclinaison avec du bois de bouleau (oui, oui !), une mini-série de trois épisodes et même une variante avec l’ambiance de Kaer Morhen, le repaire des sorceleurs dans l’univers de The Witcher. Parce que pourquoi pas.

Notre avis : casting transparent à l’écran, pauvreté des dialogues, manque d’imagination quant à la réalisation. Cela partait mal. Par contre, le sound design est superbe. La lumière est très réussie et la caméra ne tremble pas. Une production inégale, mais qui convient pour une bûche qui flambe.

Notre note : 🪵🪵🪵🪵

L’ambiance chaleureuse d’un foyer, à Kaer Mohren. // Source : Netflix

Sur Disney+, La bûche de Noël et le crépitement au château d’Arendelle

Le royaume d’Arendelle est le nom du domaine dans lequel survient l’action de La Reine des Neiges. Il y fait évidemment très froid et on se chauffe aussi au feu de bois. Disney a donc eu l’idée de créer un programme appelé La bûche de Noël du château d’Arendelle pour Disney+. C’est le même principe que Netflix, mais avec l’univers féérique de Disney, tout en dessin animé.

Notre avis : si vous aimez La Reine des Neiges, vous adorerez. Mais si votre enfant vous a définitivement vacciné du dessin animé en hurlant Libérééée, Délivrééée à tue-tête, vous risquez de fracasser votre écran dans un mouvement de panique. Certes, il y a Olaf qui passe une tête de temps en temps, mais vu le personnage, on le jetterait presque au feu directement. En plus, le feu est un peu petit, dans ce grand décor.

Notre note : 🪵🪵

On vous épargne la présence d’Olaf sur cette capture. De rien. // Source : Disney+

Sur Amazon Prime Video, le feu de cheminée… requiert… un… VPN

Amazon Prime Video a aussi son programme. Il dure même dix heures, là où la durée chez Netflix et Disney+ est d’une heure. Problème : ce programme n’est pas disponible en France. Vous pouvez ruser et passer par un VPN pour simuler une connexion depuis les États-Unis, mais c’est peut-être beaucoup d’efforts pour juste voir une vidéo de bûche brûler.

Notre avis : non évalué. La magie de Noël sur Amazon Prime Video s’est arrêtée de toute évidence au seuil de certaines considérations qui nous dépassent en cette fin d’année. Les restrictions géographiques ne collent décidément pas trop avec « l’esprit de Noël ». Et payer un VPN pour regarder une vidéo de bûche brûler ? Même pour une sponso NordVPN, c’est non.

Notre note : 🪵

La restriction géographique à laquelle on ne s’attendait pas. // Source : Capture d’écran

Sur HBO Max, des flammes à thème (Game of Thrones, Harry Potter Fireplace)

Relatif nouveau venu dans le petit monde du streaming, en tout cas en France, HBO Max a lui aussi son, ou plutôt ses programmes de feux de cheminée. Des émissions à thème d’ailleurs. Pour les retrouver, vous aurez besoin d’un abonnement à une plateforme de streaming — HBO Max ou bien via un partenaire, comme Canal+.

Notre avis : ici, pas de feux de cheminée génériques. Pas de bûches impersonnelles. Pas de crépitements passe partout. Sur HBO Max, on joue à fond la carte des stars du petit et du grand écran. Vous aurez le choix entre un feu Game of Thrones / House of the Dragon pour retrouver l’ambiance de Westeros, un feu en lien avec Harry Potter (les fêtes à Poudlard) et un feu Adult Swim avec Rick et Morty.

Notre note : 🪵🪵 si vous n’êtes pas trop fan de l’univers, mais 🪵🪵🪵🪵 si vous accrochez. En revanche, sur la durée des programmes, 🪵 pour Harry Potter et Rick et Morty. 30 minutes, vraiment ?

Ils auraient pu mettre un feu de cheminée à la TV, ça aurait été vraiment méta. // Source : Capture d’écran

Sur YouTube, des feux de cheminée par dizaines (centaines ?)

Et puis il y a YouTube. Pas besoin de vous faire un dessin : c’est sans aucun doute le service d’hébergement de vidéos qui accueille le plus de contenus autour des feux de cheminée. En 2K, en 4K, en 1080p, avec un décor soigné ou non, avec un zoom important sur les bûches, les charbons de bois et la cendre. Il y en a pour tout le monde. Il suffit juste de chercher.

Notre avis : les contenus amateurs sont tout à fait capables d’égaler les plus grosses productions hollywoodiennes en matière de feux de cheminée capturés en vidéo. Bon, il y a aussi de formidables désastres sur YouTube. C’est la magie des contenus générés par les internautes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Exactement comme les boites de chocolats.

Notre note : 🪵 si vous n’avez pas de bol. 🪵🪵🪵🪵🪵🪵 si vous avez du bol.

