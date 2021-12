Si plus rien ne va en cette fin 2021, il y aura quand même les vidéos de feux de cheminée The Witcher.

Vous l’ignoriez peut-être, mais Netflix propose sur sa plateforme de SVOD ces fameuses vidéos de feux de cheminée qu’on trouve aussi sur YouTube. Le service américain a toutefois poussé le vice en allant jusqu’à proposer ce format sous la forme d’une série, avec la saison une de Fireplace at your home — aucune suite n’a été donnée, néanmoins.

Chaleureuse ambiance à Kaer Morhen

En cherchant sur Netflix, on peut voir qu’il en existe certes d’autres, qui sont assez semblables similaires à Fireplace at your home. C’était sans compter 2021 : la plateforme a décidé de dépoussiérer un peu le genre, en proposant pour cette fois un feu de cheminée, mais avec en y ajoutant une ambiance un peu particulière : celle de The Witcher.

L’occasion était trop belle pour passer à côté de cette occasion : la saison deux de la série est sortie mi-décembre. Et elle est géniale.

Que nous propose donc Netflix ?

Pour qui connaît l’univers du sorceleur, on retrouve dans le décor de la vidéo cette ambiance un peu médiévale, avec une sorte d’énorme braséro au centre de l’écran, dont le contour est ouvragé assez finement pour que l’on distingue une bête — peut-être un loup — affrontant une espèce de serpent. Le visuel du loup aurait du sens, car c’est à cette école qu’est rattaché le héros, Geralt de Riv.

On n’est pas bien, là, au coin du feu ? Hein Geralt ? Tu pourrais arrêter de faire la tronche ? Et l’esprit de Noël ? Et ce bon feu ? // Source : Netflix

De toute évidence, la vidéo donne l’impression de se trouver à Kaer Morhen, la fameuse forteresse où vont se ressourcer les sorceleurs comme Geralt, Vesemir, Lambert et les autres après leurs aventures à chasser les monstres sur tout le continent. Kaer Morhen peut toutefois difficilement être qualifié de nid douillet, tant l’édifice tombe en ruines année après année.

Contrairement aux autres vidéos de feux de cheminée, celle qui est dans le thème de The Witcher ne fait pas que proposer une ambiance sonore mêlant le souffle des flammes et le crépitement du bois sous l’effet de la combustion. La bande originale de l’adaptation télévisée de The Witcher est aussi diffusée pendant l’heure que dure la vidéo, avec quelques moments de pause.

Bien entendu, la vidéo, qui arrive au moment des fêtes de fin d’année, lorsque le froid est bien installé et que la nuit tombe tôt, sert aussi un peu d’outil promotionnel pour la série de Netflix. Après tout, la période est propice pour lancer ce genre de contenus assez satisfaisants à regarder et à écouter, à défaut d’avoir un véritable âtre à allumer.