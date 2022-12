[Deal du Jour] Sorti en même temps que la PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est un spin-off de l’excellent Marvel’s Spider-Man, du studio Insomniac Games. Cette extension indépendante, vendue comme un jeu à part, voit l’arrivée du Spider-Man de Miles Morales.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu Spider-Man ?

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est vendu 59,99 € sur le PlayStation Store. Amazon propose actuellement la version physique au prix de 29,99 €, sur PS4 et PS5. Attention cependant : ce jeu est disponible gratuitement en version dématérialisée sur PS4 et PS5, si vous disposez d’un abonnement au PlayStation Plus Extra.

C’est quoi, ce jeu Spider-Man ?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est un spin-off de Marvel’s Spider-Man sorti initialement sur PlayStation 4. Toujours développé par Insomniac Games, ce jeu, qui tient plus de l’extension que d’un vrai tire en soit, constitue une formidable vitrine pour la PS5. Vous y incarnez Miles Morales, héros du film d’animation Spider-Man: New Generation et que les joueuses et les joueurs ont déjà croisé (brièvement) dans le précédent jeu. Miles revêt le costume de l’homme araignée afin d’arpenter les rues de New York en l’absence de Peter Parker. Insomniac Games ne change pas la recette et les responsabilités de superhéros ainsi que le passage à l’âge adulte sont, encore une fois, les thématiques principales de ce nouvel opus.

Globalement, le jeu est sensiblement le même que son ainé. Le gameplay est inchangé et la ville de New York reste le même gros bac à sable que dans le premier. La panoplie de mouvements de Miles Morales est quasiment identique, en dehors de quelques compétences propres au personnage. Ses pouvoirs bioélectriques et son pouvoir d’invisibilité rajoutent en effet quelques possibilités de gameplay amusantes dans les challenges proposés.

Le ray tracing apporte des effets de lumières renversants // Source : Sony

Est-ce que cette promotion est intéressante ?

À moins de 30 €, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est enfin à un prix acceptable. La dizaine d’heures de jeu que compte le titre est suffisante pour apprécier l’aventure, en compagnie d’un nouveau héros vraiment attachant. Mais c’est une maigre durée de vie pour un jeu vendu plein pot à sa sortie. Cette promotion est donc une excellente occasion de jouer à un titre divertissant et réellement feel-good.

Graphiquement, le jeu tient surtout le rôle de démo technique pour la Playstation 5. HDR et ray tracing permettent des effets de lumière incroyables. La ville de New York est plus réaliste que jamais. Les animations sont à tomber et c’est un régal de contrôler Miles quand il swingue à travers les bâtiments. Visuellement, l’impression d’évoluer dans un film d’animation est très présente. 4K et ray tracing ne viennent pas sans concessions et il vous faudra sacrifier les 60 fps pour en profiter. Le mode Performance quant à lui est certes plus fluide, mais fait l’impasse sur les incroyables effets de lumière. Sur PS4 et PS4 Pro, le mode performance n’est bien sûr pas présent, mais le jeu n’a pas à rougir graphiquement, face à la version PS5. Même avec l’absence de ray tracing, il est graphiquement superbe et fera souffler votre console une dernière fois, avant de passer à la nouvelle génération.

Pour aller plus loin

👉 Notre test de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

👉 Retrouvez ici notre guide des meilleurs jeux PS5

👉 Consultez la liste des jeux disponibles sur PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.