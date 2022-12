Sony a dévoilé les jeux qui rejoindront les catalogues PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2022. Ces deux formules peinent toujours à convaincre.

Cela fait maintenant six mois que le PlayStation Plus a évolué en trois formules. Le principe est simple : plus on paie, plus on accède à des jeux. Toutefois, les différents catalogues ne font pas rêver, quand on les compare au Xbox Game Pass de Microsoft.

Dans un communiqué publié le 14 décembre, Sony officialise les nouveautés de décembre 2022. À partir du 20 décembre, les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, les deux options les plus chères, pourront découvrir plusieurs épisodes de sagas cultes — comme Far Cry et Yakuza.

PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2022. // Source : Sony

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2022

Far Cry Primal (PS4)

Il fut un temps où la saga Far Cry était un peu plus innovante. Avec l’épisode Primal, elle nous emmène à l’Âge de pierre pour devenir une véritable expérience de survie dans un monde préhistorique. Bien sûr, les piliers de Far Cry sont là.

Mortal Shell (PS4 & PS5)

Les studios qui osent se frotter au genre popularisé par les Dark Souls ne sont pas nombreux. Ils ne sont vraiment pas beaucoup à réussir. Mortal Shell, sans être irréprochable, tire son épingle du jeu avec des idées intéressantes. On vous le conseille.

The Pedestrian (PS4 & PS5)

The Pedestrian est un petit jeu de réflexion qui fait du bien. On y incarne un petit bonhomme des panneaux de signalisation, et le but est de le faire progresser dans des décors nécessairement plats. Intelligent.

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

Développé par Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity II: Deadfire est un RPG qui a marqué les esprits. Avec lui, vous pouvez occuper vos vacances de Noël sans aucun problème.

Judgment (PS4 & PS5)

Le studio derrière la saga culte Yakuza nous propose un thriller psychologique. On y suit l’histoire de Takayuki Yagami, un avocat tombé en disgrâce reconverti en détective privé.

Mais aussi :

WWE 2K22 (PS4) (à partir du 3 janvier)

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry New Dawn (PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS4 & PS5)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor (PS4)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre (PS4)

Evil Genius 2 (PS4 & PS5)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS4 & PS5)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en décembre 2022

Ridge Racer 2 (PSP)

Heavenly Sword (PS3)

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS1)

Pinball Heroes (PSP)

