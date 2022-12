Doctor Strange in the Multiverse of Madness a introduit pour la première fois les Illuminati. Des leaks récents de storyboard ont confirmé que l’équipe que l’on connait désormais aurait pu être formée par d’autres super-héros.

C’est une des scènes les plus mémorables de Doctor Strange 2 : le magicien, fait prisonnier, est traduit devant un mystérieux groupe de super-héros. « Stephen Strange, les Illuminati vont vous recevoir », prononce le personnage Baron Mordo.

Doctor Strange pénètre dans une salle où l’attendent, sur des sièges, six personnages : Karl Mordo, Mr Fantastique, Black Bolt, Captain Carter, Captain Marvel (jouée par Lashana Lynch) et le professeur Xavier de Patrick Stewart, que l’on soupçonnait déjà présent dans le film plusieurs semaines avant son officialisation. S’ensuivent d’intenses combats dont nous ne révèlerons pas l’issue.

Des Illuminati avec Iron Man et Balder the Brave ?

Cette équipe aurait cependant pu être différente, comme l’ont montré plusieurs leaks dont le site BGR s’est fait l’écho le 20 décembre 2022. Un dessin tiré d’une version précédente du storyboard de Doctor Strange in the Multivers of Madness montre ainsi qu’au moins deux héros auraient dû être différents.

Si on reconnait bien Captain Carter et Captain Marvel, les deux autres sont Balder the Brave (fils d’Odin qui aurait grandi avec Thor) et une sorte d’Iron Man dont l’armure ressemble à celle du vilain Iron Monger. Il faut dire que les rumeurs allaient bon train, des mois avant la sortie du film, sur un potentiel casting de Tom Cruise pour incarner le brillant multimilliardaire. De même, Daniel Craig aurait été pressenti pour interpréter Balder.

Finalement, ce sont Black Bolt et Mr. Fantastic qui ont été retenus dans cette suite hypnotisante de la série WandaVision.

En haut, un dessin de storyboard qui montre que d’autres personnages étaient prévus à l’origine. En bas, la version finale. // Source : twitter/caiden_reed

Les Illuminati sont censés être le groupe le plus secret et le plus puissant de l’univers Marvel. Dans les comics, ils sont composés d’Iron Man, Mr Fantastique, Namor, Black Bolt (Flèche Noire), Doctor Strange et le professeur Xavier.