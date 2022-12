[Deal du Jour] The Last of Us Part 1 est le remake PS5 du grand jeu de Naughty Dog. Cette refonte graphique intégrale du jeu est un excellent moyen de découvrir les aventures d’Ellie et Joel, avant la série HBO prévue pour ce début d’année.

C’est quoi, cette promotion sur The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est vendu sur PS5 au prix de 79,99 € sur le Playstation Store et trouvable régulièrement autour de 65 € sur plusieurs sites marchands. Amazon le propose actuellement en version physique au prix de 49,99 €.

C’est quoi, The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est le remake du jeu sorti en 2013 sur PS3. Après l’avoir remastérisé sur PS4 en 2014, Naughty Dog le propose à nouveau, avec une refonte graphique cette fois-ci totale. Vendu à sa sortie en septembre dernier, à un prix bien trop élevé, il semble avant tout destiné à celles et ceux qui n’ont jamais joué à l’original. Ils pourront se plonger dans l’histoire de Joel et Ellie dans les meilleures conditions possibles sur PlayStation 5. Pour les autres qui ont joué à The Last of Us Part II depuis, l’intérêt est purement nostalgique.

Le travail de Naughty Dog sur ce remake reste incroyable. The Last of Us Part I est, en effet, un jeu d’une beauté renversante. Avec cette mise à jour du jeu original, la continuité visuelle avec The Last Of Us Part II se fait naturellement et les deux jeux s’harmonisent parfaitement. Les paysages sont criants de réalisme, grâce à des niveaux de détails bluffants qui rendent justice à la direction artistique. Les animations et expressions faciales servent le jeu et réduisent encore plus le fossé entre cinéma et jeux vidéo.

The Last of Us Part I // Source : Sony

Est-ce que cette promotion est intéressante ?

Cette promotion est intéressante si vous souhaitez (re)découvrir The Last of Us, sans y mettre le plein tarif. L’histoire est la même et globalement rien ne change, ni dans son déroulement, ni dans les dialogues. Vous suivez Ellie et Joel dans un univers post-apocalyptique, après qu’une épidémie a décimé une bonne partie de la population. Ils vont alors devoir traverser les États-Unis en ruine dans un but bien précis. Le magnifique DLC Left Behind, essentiel si vous comptez faire la Part II, est inclus dans le jeu.

Malheureusement, manette en main, les nouveautés de gameplay et l’impression de jouer à un jeu daté se font quelque peu ressentir. Naughty Dog rate l’occasion de faire de The Last of Us Part I un jeu encore plus grand qu’il ne l’est déjà. En faisant le choix d’être le plus fidèle possible à l’original, et avec la volonté d’être raccord à sa suite, ce remake semble un peu paresseux par moments. Mais qu’importe, le charme opère toujours et la sensation de jouer à un jeu unique est encore bien présente.

Pour aller plus loin avec The Last of Us Part

👉 Lisez notre avis sur The Last of Us Part I

👉 N’hésitez pas à lire notre test de The Last of Us Part II qui nous a bouleversés

👉 Consultez notre article pour tout savoir de la future série The Last of Us produite par HBO

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.