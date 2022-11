[Deal du Jour] Pour le Black Friday, Amazon propose actuellement une réduction de 20 € sur la Fabrique à Histoires Lunii. Cette conteuse est idéale pour solliciter l’imagination et la curiosité des enfants. À son prix le plus bas et avec les fêtes de fin d’année qui approchent, c’est une très belle offre.

C’est quoi, la promotion sur la Lunii pour le Black Friday ?

La conteuse à histoires Lunii est vendue 64,90 € sur le site officiel de la marque. Pour le Black Friday, Amazon la propose au prix de 44,90 €, soit une réduction de 20 €.

Notez que si vous profitez d’une offre du Black Friday vendue par Amazon pendant la semaine du Black Friday (du 18 au 28/11), et que son prix baisse avant le 5 décembre à 23 h 59 CET, Amazon vous rembourse automatiquement la différence.

C’est quoi exactement, Lunii ?

La Fabrique à Histoires Lunii est un boîtier audio interactif qui raconte des histoires aux enfants. Cette boîte à contes possède un design à la fois simple et diablement efficace. Sur sa face avant, une énorme molette sert à choisir les histoires et les choix au sein des contes. À côté se trouvent les classiques boutons pause, lecture et accueil et sur le côté de la boîte, un bouton pour le volume. Le concept de la Lunii est simple : c’est l’enfant qui choisit les éléments de l’histoire, le héros ou l’héroïne, ainsi que plusieurs paramètres qui jouent sur le récit. Ainsi, ils sont à la fois auditeurs et auteurs de leurs histoires.

Un petit écran LED sur la façade avant de la conteuse illustre les choix possibles avec des dessins basiques. Les histoires sont d’excellente qualité. De 3 ans à 9 ans et plus, il y en a pour tous les âges et tous les publics, grâce notamment à l’énorme catalogue du Lunii Store. Il suffit de connecter votre Lunii à un ordinateur via le port USB et vous aurez accès à des centaines de titres. Le catalogue de la marque propose des histoires à fabriquer sois même, mais aussi des histoires originales au déroulement plus classiques. Des Kits École éducatifs sur l’art, l’histoire ou la science, ou encore des Boites à Quizz pour apprendre en s’amusant sont aussi présents.

Le catalogue du LuniiStore // Source : Lunii

Est-ce que cette Lunii est une bonne affaire ?

Avec 20 € de réduction, c’est une excellente affaire compte tenu des heures que votre ou vos enfants passeront dessus. Le catalogue du Luniistore est en effet riche et varié. Pour un enfant, allumer la Fabrique à Histoires, c’est un peu comme rentrer dans une bibliothèque, confortablement assit dans son canapé, une tasse de chocolat chaud à la main. Les histoires proposées sont résolument modernes et dans l’air du temps, avec des personnages qui se questionnent sur le monde d’aujourd’hui, sans jamais tomber dans la caricature ou la leçon de morale propre aux contes. Les enfants peuvent facilement s’identifier aux personnages et ainsi se poser les bonnes questions sur le monde qui les entours. Le divertissement est assuré par d’excellents comédiens et un habillage sonore souvent au top.

La Fabrique à Histoires est conçue pour les enfants, son volume est donc limité et son écran n’a aucune importance en dehors du choix des histoires. Sa fabrication est solide, mais comme tout appareil électronique, Lunii ne résistera pas longtemps aux chocs répétés au fur et à mesure des écoutes. La Fabrique peut tomber en panne en cas de mauvaise chute. Heureusement, le SAV de la marque française est très réactif et au point sur les réparations.

Enfin, sachez qu’il existe deux formules d’abonnement qui vous permettent de télécharger une fois par mois n’importe quelle histoire de votre choix sur le Lunii Store. La formule mensuelle à 6,90 € par mois, sans engagement, avec le premier mois offert et la formule annuelle avec engagement d’un an, à 69 €. Dans les deux cas, à 10 € l’histoire en moyenne, l’abonnement est très vite rentable pour les gros consommateurs d’histoires. Et pour les curieux, il est possible d’écouter des extraits d’histoires avant leur achat sur le catalogue du LuniiStore.

