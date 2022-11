Les Pokémon Shiny sont des créatures particulièrement prisées par les dresseurs. Et, en attendant un éventuel patch, un bug facilite leur capture dans Pokémon Violet et Écarlate.

Chaque année, les fans de Pokémon attendent avec impatience chaque nouvelle génération pour partir à la chasse des versions Shiny (ou chromatiques). Ces créatures, qui présentent une couleur différente, sont particulièrement prisées par les dresseurs, en raison de leur rareté immense. Mais figurez-vous qu’une faille dans Pokémon Violet et Écarlate permet de se faciliter grandement la tâche.

L’astuce, fournie par PhillyBeatzU dans une vidéo publiée sur YouTube le 20 novembre, a été confirmée par plusieurs médias (dont Polygon et Eurogamer), ainsi que plusieurs joueuses et joueurs. Attention, cette méthode — plus utile que le bug de la course rapide — se base sur une faille qui pourrait être prochainement corrigée par les développeurs. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Comment attraper plus rapidement des Pokémon Shiny ?

Premier point à prendre en compte : vous pouvez le faire n’importe quand, même avec un Pokédex peu rempli et sans besoin d’utiliser un objet spécifique (exemple : un Charme Chroma, qui augmente les chances de voir apparaître un Pokémon Shiny). Il est quand même conseillé de posséder au moins un Pokémon à un niveau très élevé, puisqu’il sera nécessaire d’affronter plusieurs dizaines de créatures adverses avant d’obtenir gain de cause.

Voici la marche à suivre :

Se rendre sur un lieu où sont concentrés plusieurs individus d’un même Pokémon (matérialisé sur la carte par un logo à l’effigie dudit Pokémon, avec un symbole rouge qui clignote) ;

Affronter au moins 60 fois le Pokémon en question ;

Lancer un pique-nique.

La dernière étape est importante : le pic-nique fera réapparaître les Pokémon et l’idée est de la répéter jusqu’à ce qu’une version Shiny apparaisse.

Pokémon Violet et Écarlate // Source : Nintendo

Tout n’est qu’une question de probabilités, comme l’indique ce tweet d’un spécialiste publié le 17 novembre. De base, vous avez 1 chance sur 4 096 de croiser un Pokémon Shiny. Mais les choses s’améliorent à mesure qu’on affronte plusieurs fois le même Pokémon : on tombe à 1 chance sur 2 048 après en avoir terrassé 30 et 1 chance sur 1 365 après avoir dépassé la barre des 60 (d’où le chiffre indiqué dans la deuxième étape). L’étape du pic-nique, qui fait réapparaître plusieurs fois le même Pokémon, ne fait donc qu’améliorer encore plus les probabilités — certes, en trichant.

Avec cette astuce, la capture des Pokémon Shiny est beaucoup plus rapide dans Pokémon Violet et Écarlate. Comptez entre 30 et 60 minutes pour une chasse, en fonction de votre chance avec la technique du pique-nique (cela reste des probabilités).