Un fan de Pokémon Violet et Écarlate a partagé une astuce au mieux rigolote : on peut courir plus vite dans le jeu, mais il faut une seconde paire de Joy-Con.

Dans la vie, il y a des astuces plus utiles que d’autres. Et celle fournie par hamsterhead64 dans un sujet publié le 20 novembre sur Reddit rentre plutôt dans la deuxième catégorie. L’intéressé s’est rendu compte qu’on pouvait courir plus vite dans Pokémon Violet et Écarlate, disponible depuis le 18 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Néanmoins, pour que l’héroïne ou le héros accélère le rythme, il faut utiliser deux manettes…

Numerama a pu vérifier cette astuce en connectant deux paires de Joy-Con à une Nintendo Switch OLED. On peut le confirmer : en inclinant le stick gauche sur les deux Joy-Con en même temps, on peut se déplacer beaucoup plus rapidement. Toutefois, en-dehors du souci logistique (il faut deux manettes…), cette trouvaille a une limite d’usage : le gain en vitesse ne fonctionne que sur les diagonales.

Pokémon Violet et Écarlate // Source : Nintendo

À quoi sert-il de courir plus vite dans Pokémon Violet et Écarlate ?

Il s’agit bien évidemment d’un petit bug, a priori non voulu par les développeurs. Dans un tweet, l’utilisatrice Oshamoff a expliqué par quoi il serait provoqué : « Pour les plus curieux, voici sans doute ce qu’il se passe : les joysticks ont en réalité un espace de valeurs carré, pas simplement circulaire. Normalement, c’est limité par le hardware (le cercle autour du stick) et le software (la vitesse est limitée par le code). Mais, dans ce cas, on dirait qu’ils ont oublié de prendre en compte la limite logicielle pour la vitesse maximale du personnage, nous permettant d’atteindre les angles du carré. » Voilà pourquoi cette astuce ne fonctionne pas quand on court tout droit : le sommet du cercle et celui du carré sont confondus (comme le montre le schéma ci-dessous).

Comment fonctionne un joystick // Source : Twitter/Oshamoff

Une observation appuie la thèse d’Oshamoff : les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon, qui servent de montures dans le jeu, ne sont pas affectés. « Cela prouve qu’ils [les développeurs] ont bien codé pour eux, mais ont oublié pour le personnage principal », indique-t-elle.

Sur le papier, courir plus vite dans Pokémon Violet et Écarlate peut s’avérer pertinent, vu qu’il s’agit d’un monde ouvert articulé autour d’une carte étendue. Néanmoins, il existe plusieurs moyens, prévus dans le jeu, pour faciliter les déplacements. Outre la monture polyvalente (qui peut tout traverser une fois qu’elle a suffisamment évolué), il existe des voyages rapides pour rallier en un éclair des points d’intérêt (exemple : les centres Pokémon). Bref, courir plus vite en diagonale ne sert pas à grand-chose.