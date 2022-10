L’épisode The Power of the Doctor était le dernier de Jodie Whittaker, laissant place au 14e Docteur. Mais ce n’était pas une régénération comme les autres dans Doctor Who. Spoilers.

Les fans de Doctor Who connaissent par cœur ce terrible moment : dire adieu au Docteur que l’on a suivi pendant plusieurs saisons, pour en accueillir un nouveau. Dans The Power of the Doctor, diffusé le dimanche 23 octobre 2022 sur BBC One, le 13e docteur incarné par Jodie Whittaker a vécu sa dernière aventure pour laisser place au 14e docteur.

Mais l’issue de cette régénération ne ressemble à aucune autre. Elle implique même un sacré bouleversement pour les épisodes spéciaux à venir, qui fêteront les 60 ans de la série.

Attention, spoilers sur The Power of the Doctor. // Source : BBC

The Power of the Doctor : l’épisode hommage par excellence de Doctor Who

Peut-être plus encore que The Day of the Doctor, l’épisode des 50 ans de la série en 2012, The Power of the Doctor (diffusé aussi à l’occasion du centenaire de la chaîne BBC) aura su rendre hommage à la saga tout entière. Car c’est en mettant l’accent sur les compagnons, que l’épisode s’est distingué.

The Power of the Doctor fait revenir Ace (9 épisodes de 1987 à 1989) et Tegan (64 épisodes de 1980 à 1983). C’est aussi Yaz — Mandip Gill — qui va brillamment orchestrer le sauvetage de l’héroïne, à l’aide d’autres compagnons. De A à Z, The Power of Doctor est une lecture du Docteur par le regard de celles et ceux qui l’accompagnent — jusqu’au « cercle des compagnons anonymes » à la fin. Une belle façon de terminer une ère marquée par la notion répétée de fam, le petit mot anglophone pour family / famille.

Merci, Jodie Whittaker

Le « run » du 13e Docteur, incarnée par Jodie Whittaker et écrit par Chris Chibnall, n’a clairement pas la meilleure réputation. En cause, des saisons qui ont parfois souffert de défauts d’écriture — des récits un peu moins solides qu’auparavant, qui brisaient souvent la règle du show don’t tell et un démarrage un peu mou. Mais, malgré tout, la fin de cette ère ne méritait pas une telle indifférence.

Plusieurs épisodes étaient toutefois remarquables, et l’interprétation de Jodie Whittaker en 13e Docteur, sans le moindre défaut quant à elle, est devenue marquante. L’actrice a su porter une interprétation tragique de son personnage, portant en elle une magnifique mélancolie. Après la retenue de Peter Capaldi, elle a su apporter de la chaleur à la série et une humanité davantage débridée.

Cela donne lieu à une régénération finalement très émouvante. C’est d’ailleurs la première fois que ce moment a lieu de manière aussi apaisée, face à l’océan, après un au revoir pudique à Yaz — à l’histoire d’amour inachevée.

David Tennant de retour et la première image Ncuti Gatwa

Toutes les régénérations sont marquantes, mais celle-ci entre significativement dans l’histoire de la série : non seulement la mise en scène est sublime, mais c’est la première régénération inversée de Doctor Who, signant le retour de David Tennant. L’acteur est officiellement le nouveau Docteur, 10 ans après son ère qui fut l’une des plus aimées. Jamais un Docteur n’était redevenu une forme passée. Le Docteur lui-même semble totalement désarçonné — « je reconnais ces dents ! ».

Depuis que le retour de David Tennant était annoncé par la BBC, on se demandait s’il deviendrait ou non le prochain Docteur, ou s’il pouvait être un antagoniste, une version parallèle. La scène confirme qu’il est la prochaine incarnation, tout comme la bande-annonce des prochains épisodes, qui le mettent clairement en scène de la sorte.

Il demeure cependant quelques bizarreries. C’est la première fois qu’une régénération modifie également les vêtements : en général, et c’est logique, le nouveau corps est habillé comme le précédent. Sans compter que, dans le trailer, le Docteur s’interroge lui-même : « Je ne sais plus qui je suis ». Le nouveau personnage interprété par Neil Patrick Harris ressemble à un magicien, un illusionniste. On comprend que quelque chose cloche et que cette régénération inversée n’est pas juste un hasard. Il est clair que cette incarnation du 14e docteur sera elle-même au cœur de l’intrigue et que Russel T. Davies nous réserve des surprises.

Relevons que la bande-annonce montre également la première séquence avec Ncuti Gatwa — finalement le 15e Docteur donc — dans son rôle. Trois secondes suffisent pour faire confiance à l’acteur : oui, on le voit déjà très bien en Docteur.