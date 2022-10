Hellena Taylor a indiqué que PlatinumGames lui avait proposé un salaire trop faible pour le doublage de l’héroïne dans Bayonetta 3. De nouveaux éléments apportés par Bloomberg montrent que la situation est plus complexe.

Un appel au boycott du jeu Bayonetta 3 a été lancé le 15 octobre par une actrice. Hellena Taylor, qui a prêté sa voix à l’héroïne dans les deux derniers volets de la saga, a été remplacée dans Bayonetta 3. C’est Jennifer Hale, qu’on a aussi entendu dans les 3 jeux Mass Effect, qui reprend son rôle de doublage, dans ce troisième opus qui doit sortir le 28 octobre 2022.

Mais, selon de nouvelles informations diffusées par Bloomberg le 18 octobre, la situation serait plus complexe que ce qu’a dénoncé Hellena Taylor. La vidéo de l’actrice a été vue plus de 9 millions de fois sur Twitter. Elle y évoque les raisons de son refus de doubler à nouveau Bayonetta, indiquant que PlatinumGames ne lui aurait pas proposé un salaire suffisant pour ce travail : 4 000 dollars pour l’intégralité du jeu. Or, selon le syndicat américain SAG-AFTRA, une doubleuse ou un doubleur doit être payé 451 dollars par heure. Il semble peu probable que l’actrice aurait passé seulement 9 heures sur un projet aussi ambitieux.

PlatiniumGames aurait offert 15 000 dollars à la doubleuse pour Bayonetta 3

Toutefois, les éléments apportés par Bloomberg diffèrent quelque peu de cette description de la situation. Le média a échangé avec deux personnes familières de l’accord et pu consulter des documents. Selon le journaliste Jason Schreier, qui a collecté ces éléments, PlatiniumGames aurait voulu engager Hellena Taylor pour 5 sessions d’une durée 4 heures en studio, en proposant un salaire de 3 000 à 4 000 $ pour chaque session à l’actrice. Au total, la proposition faite à l’actrice se serait donc élevée à 15 000 dollars. Le journaliste dit avoir vu les échanges de mails le prouvant.

Hellena Taylor aurait répondu en demandant un salaire plus important, « une somme à 6 chiffres », indique Bloomberg, sans être plus précis. Le studio aurait refusé sa demande, puis se serait mis en quête d’une autre doublure pour son héroïne Bayonetta. PlatiniumGames aurait retenté une autre offre auprès de Hellena Taylor, en lui proposant un caméo (une brève apparition dans le jeu), pour le montant d’une session — offre de nouveau refusée par l’artiste. Sollicitée par Bloomberg, Hellena Taylor a réagi par mail en décrivant ce récit comme celui d’ « un mensonge absolu », s’en tenant toujours aux propos énoncés dans sa vidéo.

L’affaire a en tout cas une grande résonance dans la sphère médiatique et du jeu vidéo. Les tensions dans l’industrie entre les doubleurs et doubleuses et les employeurs sont bien réelles. La prise de parole de Hellena Taylor, bien qu’aujourd’hui contestée, a été suivie d’autres. Par exemple, l’acteur Bryan Dechart, qui a doublé dans Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2, a indiqué qu’il a refusé un projet de doublage du personnage principal d’un jeu AAA (une superproduction), payé 4 000 dollars pour l’intégralité du jeu. Même si Hellena Taylor a menti, et que PlatiniumGames dit la vérité, cela ne nie pas une réalité : les conditions de travail des artistes de doublage, qui sont souvent mal rémunérés pour leurs prestations.

Un appel à l’émotion, plus viral que les suites de l’affaire

Par ailleurs, les propos de Hellena Taylor ont eu une conséquence extrêmement regrettable : une vague de harcèlement à l’égard de la nouvelle actrice qui incarne désormais Bayonetta, Jennifer Hale. Celle-ci a déclaré qu’elle avait signé un accord de confidentialité, l’empêchant de s’exprimer sur le sujet. « J’espère que toutes les personnes concernées pourront résoudre ces différends à l’amiable », a-t-elle commenté.

Comme le souligne Jason Schreier, il semble peu probable que les nouvelles informations, qui montrent que la situation est bien plus nuancée, deviennent aussi virales que la vidéo initialement publiée par Hellena Taylor sur Twitter. Pour le journaliste, cette affaire « soulève des questions intéressantes sur les appels à l’émotion et la manière dont l’information est diffusée à l’ère des réseaux sociaux ». On retiendra sans doute davantage la vidéo de Hellena Taylor, qui suscite énormément l’émotion et l’empathie, que les développements plus complexes qui ont suivi.