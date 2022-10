L’internaute kaxtru a imaginé chaque épisode de la série des Anneaux de pouvoir sous forme de disques. Une manière de faire ressortir la palette des couleurs pour chacun d’eux.

C’est une façon originale de revisiter les épisodes des Anneaux de pouvoir, et un clin d’œil au titre de la série. Sur le sous-Reddit consacré à la production d’Amazon Prime Video, l’internaute kaxtru a partagé le 16 octobre huit visuels ayant la forme d’un disque (ou d’un anneau). Chacun d’eux est dédié à un épisode.

Le visuel pour l’épisode Adar. // Source : kaxtru

Les épisodes des Anneaux de pouvoir « revisités »

Ces représentations peuvent sembler obscures pour qui n’a pas saisi l’intention de kaxtru. Tous les ronds représentent tous les épisodes dans une image compressée et synthétisée, avec un agencement en cercle. Cela permet de faire ressortir l’ambiance des scènes, leur direction artistique, en soulignant leur teinte générale. L’internaute explique :

« La moyenne des couleurs de chaque image de l’épisode est ensuite répartie en un cercle concentrique où le début de l’épisode se trouve au centre et le générique de fin au bord des disques. C’est une bonne façon de visualiser la palette de couleurs à travers les épisodes ». C’est une approche que l’on voit parfois, pour d’autres films et séries.

Ainsi, en fonction de la position des couleurs dans les cercles, on peut deviner les scènes qui sont en jeu. C’est évidemment flagrant avec les épisodes deux (À la dérive – Adrift) et sept (L’Œil — The Eye), avec beaucoup de bleu pour l’un (il y a de nombreuses scènes en mer) et d’orange pour l’autre (beaucoup de cendres suite à une éruption).

D’autres exemples ? L’épisode trois (Adar) est avec une teinte marron, car l’action met en avant les Orques et on est très proche de la terre — voire dessous. Pour l’épisode un (L’Ombre du passé — Shadow of the Past), le doré est majoritaire, car les scènes sur les terres sacrées de Valinor sont nombreuses. Le vert est perceptible aussi dans Alliés — Alloyed, en référence aux contrées d’Eregion.