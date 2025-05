Lecture Zen Résumer l'article

Un personnage très apprécié de la saison 1 d’Andor semble avoir complètement disparu de la saison 2, dont la diffusion vient de s’achever. Le showrunner Tony Gilroy a expliqué pourquoi on ne le voit plus.

On le savait déjà en regardant en avant-première la saison 2 de la série Andor. Pour l’ensemble du public, c’est également devenu une certitude avec la sortie des tout derniers épisodes à la mi-mai. Un personnage très apprécié de la première saison — et qui nous avait tapé dans l’œil — n’est finalement jamais reparu à l’écran. Ni même évoqué.

Désormais, on sait pourquoi. Les langues, en effet, se délient avec la fin de la promotion d’Andor. À The Hollywood Reporter, le showrunner de la série, Tony Gilroy, a livré le 13 mai dernier les raisons pour lesquelles ce protagoniste est absent. Des explications sensées, mais forcément frustrantes pour celles et ceux qui espéraient le revoir.

Pas de Kino Loy (Andy Serkis) dans la saison 2 d’Andor

Dans la première saison, on découvrait avec surprise la présence de l’acteur Andy Serkis au casting. Il jouait un certain Kino Loy, un prisonnier censé finir bientôt sa peine de prison et qui, dans l’intervalle, avait gagné quelques miettes de responsabilité auprès des gardiens de l’Empire galactique — il était ainsi un contre-maître parmi les détenus.

Dirigeant une équipe de quelques dizaines de taulards, Kino Loy s’est retrouvé à devoir encadrer Cassian Andor, lui aussi envoyé derrière les barreaux — séquence qui avait montré toute la parodie de justice régnant dans une galaxie régie par une dictature militaire. Tous étaient forcés de travailler pour produire des équipements pour l’Empire.

Kino Loy, quand il fait son discours de rébellion. // Source : Lucasfilm

Kino Loy faisait preuve au départ d’une grande servilité à l’égard des matons (après tout, il n’avait plus beaucoup à tirer) et d’une certaine rudesse vis-à-vis de Cassian Andor (vu comme un potentiel fauteur de trouble). Bref, pas d’état d’âme : tout le monde doit rester à sa place et exécuter ses tâches. Et, surtout, pas de rébellion : ça ferait tache pour un chef d’équipe.

Sauf que la prison va vivre une mutinerie et Kino Loy, au début très réticent de peur de voir sa peine être alourdie, a, lui aussi, renversé la table. Avec Cassian et d’autres, ils se rebiffent, prennent des armes et s’évadent. Mais Kino Loy, au dernier moment, hésite à vraiment quitter l’enceinte. La prison est en pleine mer, et il ne sait pas nager.

Kino Loy, qui hésite à se jeter à l’eau. // Source : Lucasfilm

Après cette scène terrible (Cassian l’attend, mais fini par se faire emporter par le flot de prisonniers s’évadant), on ne reverra plus jamais Kino Loy. A-t-il fini par sauter ? A-t-il survécu ou s’est-il noyé ? A-t-il été arrêté ? A-t-il renoncé en restant au bord ? Des questions sans réponse, et c’est un peu voulu, d’après Tony Gilroy.

Le faire revenir, c’était minimiser sa toute dernière scène

« Andy a lâché le micro, mec. Qu’est-ce que je vais faire de mieux que ce qu’on a fait ? Tout ce que ça fait, c’est minimiser ce moment [où Loy révèle ‘Je ne sais pas nager’ après s’être évadé de l’île-prison]. Je savais que beaucoup de gens se demandaient si nous avions un moyen de le ramener. Mais je ne voulais pas de ce genre de coïncidence. »

C’est pour cela qu’on ne le revoit pas plus tard aux côtés de Cassian, en tant que leader rebelle, ou bien quelque part dans la galaxie à mener une vie un peu plus heureuse qu’au bagne. C’était une rencontre fortuite entre lui et le futur héros de l’Alliance rebelle. Un bref instant où les deux hommes se sont entraidés, avant d’être séparés par les circonstances.

L’absence de Kino Loy, comme d’autres personnes, dans la suite de la saison une comme dans la saison 2 est aussi une approche scénaristique qui a du sens. Cela matérialise la perte d’être chers, ou tout du moins de proches que l’on croise au fil du temps, en raison de l’importance que le héros prend dans la lutte contre l’Empire galactique, et qui requiert des sacrifices.

