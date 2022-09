Une mise à jour de la PS5 a ajouté une fonctionnalité essentielle, mais étrangement absente depuis le lancement : la possibilité de créer des dossiers pour ranger ses jeux.

La PlayStation 5 est une console formidable à bien des égards. Mais il ne faudrait pas oublier qu’elle a été lancée avec des fonctionnalités manquantes, alors qu’elles sont pourtant essentielles. Fort heureusement, depuis novembre 2020, Sony met régulièrement à jour la PS5 pour qu’elle soit plus complète et plus ergonomique.

Le 7 septembre 2022, la PlayStation 5 a reçu une nouvelle mise à jour pour son logiciel système. Parmi les nouveautés intégrées, on note la possibilité de créer des dossiers de jeux vidéo — une fonctionnalité qui était disponible sur PS4 (même si, là encore, elle a été ajoutée bien après la sortie).

Comment créer un dossier de jeux vidéo sur PS5 ? Voici notre tutoriel.

La PS5. // Source : Louise Audry pour Numerama

Créer un dossier de jeux sur PS5 n’est pas si simple

Rien n’est jamais vraiment simple avec Sony et la création de dossiers de jeux vidéo sur PS5 en est une preuve supplémentaire. On aurait pu croire qu’il est possible d’ajouter rapidement un jeu affiché sur sa page d’accueil en cliquant sur la touche Options de la manette. En fait, les dossiers ainsi créés sur votre PS5 n’apparaîtront pas sur l’écran d’accueil, mais dans l’onglet « Votre Collection » — ce qui complique tout.

Pour créer un dossier de jeux, il faut donc :

Se rendre dans « Bibliothèque de jeux » > « Votre Collection » ;

Création de dossiers de jeux sur PS5. // Source : Capture PS5

Cliquer sur « Créer une liste de jeux » ;

Choisir les jeux ;

Choisir un nom pour votre dossier ;

Valider la création.

Choisir des jeux Choisir un nom de dossier

Une fois la liste créée, vous avez tout le loisir de modifier son nom/son contenu ou de la supprimer complétement. Vous pouvez bien sûr ajouter un même jeu à plusieurs dossiers différents.

Vous pouvez modifier vos dossiers de jeux sur PS5. // Source : Capture PS5

Le processus paraît simple, mais il comporte en réalité plusieurs limites pénibles. Par exemple, il n’y aucun filtre pour naviguer plus vite dans votre collection. Par conséquent, plus vous avez de jeux, plus créer un dossier pourrait s’avérer fastidieux.

Sony précise qu’il est possible de créer jusqu’à 15 listes de jeux, susceptibles de contenir chacune 100 jeux. Numerama peut confirmer ces deux chiffres : il n’est pas possible d’aller au-delà. « Tous les jeux se trouvant dans l’onglet ‘Votre collection’ de votre Bibliothèque de jeux peuvent être ajoutés à une liste de jeux, qu’ils soient sur disque, en édition numérique ou en streaming », précise l’entreprise japonaise.