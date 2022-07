Sony teste actuellement une fonctionnalité très attendue pour les propriétaires d’une PS5 : la possibilité de créer des dossiers de jeux.

Lancée en novembre 2020, la PlayStation 5 ne propose pas une expérience ultra-complète. Plusieurs fonctionnalités manquent encore à l’appel, même si Sony en ajoute régulièrement grâce à des mises à jour du système d’exploitation. Par exemple, à la sortie, il n’était pas possible d’augmenter le stockage interne — un défaut qui appartient désormais à l’histoire ancienne.

Dans un sujet publié le 28 juillet 2022 sur le blog, Sony annonce le déploiement d’une nouvelle bêta pour la PS5. Parmi les nouveautés qui seront testées par les personnes intéressées, on note l’opportunité de créer des dossiers pour ranger ses jeux — fonctionnalité qui avait fini par apparaître sur la PlayStation 4. « Dans votre Bibliothèque de jeux, vous pouvez désormais créer des listes de jeux pour organiser vos jeux encore plus facilement », indique la firme nippone.

Des dossiers de jeux sur PS5. // Source : Sony

Les dossiers de jeux arrivent enfin sur la PS5

Sony précise qu’on pourra créer jusqu’à 15 dossiers, comportant chacun 100 jeux au maximum (ce qui est largement suffisant). On pourra bien évidemment les nommer manuellement, pour par exemple mieux identifier — et retrouver — les jeux qu’on a commencés récemment. On pourra aussi ranger sa collection selon les genres, sachant qu’il sera possible de placer les titres dans plusieurs dossiers différents. Et il n’y aura aucune restriction sur la nature des jeux (physique, numérique ou streaming).

C’est une vraie bonne nouvelle pour les propriétaires d’une PlayStation 5, lesquels doivent aujourd’hui composer avec des limites dans la gestion de leur collection. Pour le moment, les jeux sont tout bêtement alignés sur la page d’accueil (les derniers jeux lancés sont situés, dans l’ordre, à l’extrême gauche). Tout juste peut-on en épingler quelques-uns pour en faire des favoris.

Les autres nouveautés à venir sur PS5

La prochaine mise à jour de la PS5 devrait aussi intégrer les changements suivants :

Prise en charge de la sortie vidéo en 1440p, pour les moniteurs compatibles ;

Comparatif entre l’audio 3D et le simple audio stéréo (pour mieux se rendre compte des différences) ;

Accès simplifié aux activités en cours ;

Ajouts de fonctionnalités sociales (demander le partage d’écran…).

Le 1440p arrive sur PS5. // Source : Sony

Attention, « certaines fonctionnalités proposées pendant la phase bêta ne seront peut-être pas intégrées à la version finale, ou sont susceptibles d’être transformées », prévient Sony.