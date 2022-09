La tradition du divertissement à la Marvel a contaminé, en 2022, le keynote Apple de rentrée. Plutôt qu’un célèbre One More Thing popularisé par Steve Jobs, Apple a dissimulé le teaser de sa série événement.

Après plus d’une heure et demi de live qui ont annoncé successivement l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, les nouveaux AirPods Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, Tim Cook a fait ses adieux à l’audience de son keynote de rentrée. Depuis que le PDG d’Apple n’anime plus ces conférences en direct, mais à travers une vidéo ultra dynamique, Apple peut se permettre de jouer avec le montage. Et à la fin de cette conférence, une surprise nous attendait.

Un teaser pour la saison 2 de la série Severance d’Apple // Source : Apple

Un métro. Une femme de dos, légèrement profilée. L’ambiance est urbaine et ressemble à celle que l’on voyait un peu plus tôt dans la vidéo de présentation des nouveaux AirPods Pro. Mais après quelques secondes, cette femme rousse clignote, sur une bande-son angoissante. Le glitch finit par la faire disparaître. Ni Apple, ni Tim Cook, ni la vidéo de présentation n’ont commenté cette scène troublante, qui a interloqué de nombreux internautes.

Et pour cause, il s’agit d’une référence à l’excellente série Severance, disponible sur le service de SVoD Apple TV+. La personne que l’on voit à l’écran est l’un des personnages principaux de cette œuvre de science-fiction particulièrement dérangeante, où des humains choisissent de se faire entailler le cerveau pour séparer leur environnement de travail et leur vie privée. Dans la série, les protagonistes ne savent pas ce que vivent leur double. Et le spectateur suit deux réalités qui semblent irréconciliables. Ou presque : les cas-limites font tout le sel de l’intrigue.

Pour qui est arrivé au bout de la série, la scène intrigue forcément et on se demande bien ce que fait Helly ici, sous cette forme virtuelle énigmatique. En tout cas, la saison 2 semble approcher !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.