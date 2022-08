Andor, une nouvelle série dans l’univers de Star Wars, sera le temps fort de la rentrée sur Disney+. Il y aura aussi le Disney+ Day, organisé le 8 septembre.

Septembre est un mois très, très important pour la plateforme Disney+. Le 8 septembre, il y aura la journée Disney+ Day — qui devrait être riche en surprises pour les abonnés.

En prime, c’est la rentrée. Le service de SVOD doit donc s’armer en conséquence pour les futures longues soirées à venir. Pour une fois, la sélection Disney+ donne très envie. Les fans de Star Wars, notamment, pourront dévorer Andor, qui sert de prologue au film Rogue One: A Star Wars Story.

Les séries qui arrivent en septembre 2022 sur Disney+ France.

7 septembre : Sherlock, saisons 1 à 4

Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson, mais en version XXIème siècle. Avec l’excellent Benedict Cumberbatch dans le rôle titre.

7 septembre : Grey’s Anatomy – Station 19, saison 5

Spin-off de la série culte Grey’s Anatomy, où on retrouve des pompiers.

8 septembre : Mike

Pour celles et ceux qui veulent tout connaître de la vie du controversé Mike Tyson, célèbre boxeur.

8 septembre : Wedding Season

Katie et Stefan tombent amoureux à un mariage et entament une liaison alors que celle-ci est fiancée à un autre homme. Deux mois plus tard, au mariage de Katie, son nouvel époux et toute sa belle-famille sont assassinés. Quelle étrange coïncidence…

14 septembre : American Crime Story, saison 3

Après O.J. Simpson et Gianni Versace, American Crime Story s’intéresse à l’affaire Monica Lewinsky, liée à Bill Clinton.

21 septembre : Andor

La série devait paraître en août, mais Disney l’a repoussée au mois de septembre. On y suivra toujours Cassian Andor, membre de l’Alliance Rebelle qui a joué un grand rôle dans le vol des plans de l’Étoile Noire.

22 seprembre : Les Kardashian, saison 2

On ne vous jugera pas si vous regardez.

28 septembre : The Old Man, saison 1

Un ex-agent de la CIA doit se confronter à son passé alors qu’il est poursuivi par un assassin.

Les films qui arrivent en septembre 2022 sur Disney+ France.

8 septembre : Pinocchio

Encore un dessin animé Disney qui passe par la case live action.

8 septembre : Les Nouveaux Mutants

Quatre jeunes mutants sont retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Ils doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

23 septembre : Ad Astra

Brad Pitt voyage jusqu’aux confins du système solaire pour retrouver son père, devant les caméras de James Gray. Attention, c’est magnifique.

30 septembre : Hocus Pocus 2

Les vilaines sorcières sont de retour pour semer la zizanie dans la ville de Salem.

30 septembre : Les stagiaires

Deux quarantenaires repartent à la base de la pyramide en acceptant un stage chez Google. On a connu pire comme crise.

