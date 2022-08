La plateforme OCS diffuse House of the Dragon, préquel de Game of Thrones, depuis le lundi 22 août. Peut-on la regarder en 4K en France ? La réponse est non.

En ce lundi 22 août débute la diffusion de la série événement House of the Dragon. En France, on peut regarder le premier épisode du prologue de Game of Thrones sur OCS, qui diffuse en exclusivité les contenus de HBO. L’une des questions que beaucoup de fans se posent est la suivante : peut-on visionner House of the Dragon en qualité 4K ?

Hélas, la réponse est non. La plateforme OCS ne diffuse aucun programme de HBO en 4K, que ce soit en direct ou en VOD (vidéo à la demande). Pour regarder House of the Dragon dans la meilleure qualité possible, il faudra sans doute attendre la sortie en Blu-ray UHD, comme ce fut le cas pour Game of Thrones — ou passer par des sites illégaux.

HBO Max, aux US, diffusera House Of The Dragon en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos.



SKY UK aura également (en replay) House Of The Dragon en 4K + HDR (version ?)



SKY DE diffusera en 4K + Dolby Atmos (et HDR ?)



Hâte de ne pas regarder sur OCS en 1080p SDR 2.0. 😎 — Ultra-K.fr (@ultrakfr) August 21, 2022

On pourra regarder House of the Dragon en 4K, mais pas en France

Il est dommage de constater que House of the Dragon se contentera d’un simple flux HD en France, quand les séries les plus récentes, diffusées sur d’autres plateformes, sont proposées avec les formats les plus valorisants (il y a même du HDR Dolby Vision dans certains exemples). Depuis le début, Disney+ diffuse ses contenus originaux en 4K — un constat qui vaut aussi pour Amazon Prime Video (The Boys), Apple TV+ ou encore Netflix. Sur ce critère, OCS est clairement à la traîne.

C’est d’autant plus à déplorer que les fans se souviennent encore de la douche froide reçue quand ils avaient visionné l’épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. À l’époque, la déception était immense en raison d’une compression déplorable qui ne faisait pas honneur à la série de HBO. On espère que OCS a tiré des leçons de cet épisode douloureux, en proposant toujours un flux HD décent.

Port Réal dans House of the Dragon // Source : HBO

Le pire ? La France fait figure d’exception dans la diffusion de House of the Dragon en 4K. Aux États-Unis, HBO Max offre bien la qualité maximale, dans le sillage d’autres partenaires qui dépendent des pays. C’est le cas en Angleterre grâce à Sky, a indiqué Forbes dans un article publié le 16 août. C’est aussi le cas en Allemagne, rappelle le spécialiste Ultra-K.fr dans un tweet partagé le 21 août. En Australie, aussi, il y aura de la 4K, par l’intermédiaire du service Foxtel. Bref, OCS n’a tout simplement pas les droits et c’est vraiment triste pour nos yeux… d’autant plus que le lancement de HBO Max en France risque d’intervenir très tard.