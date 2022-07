Une fuite nous permet de découvrir de nouvelles images de The Last of Us Part I, plusieurs semaines avant sa sortie. L’auteur du leak a aussi donné quelques détails sur le gameplay.

En fin d’année, la saga phare The Last of Us fera son retour au premier plan sur PlayStation 5. Sony et Naughty Dog ont décidé de développer un remake du tout premier opus, qui sera rebaptisé The Last of Us Part I à cette occasion. Malheureusement pour lui (mais heureusement pour les fans), il a fait l’objet d’une fuite sur Reddit, comme on peut le découvrir sur ResetEra dans un sujet publié le 19 juillet.

Le leak en question permet de découvrir de nouvelles images, ce qui offre l’opportunité de procéder à quelques comparaisons. On a aussi un court clip montrant des moments de l’introduction (qui a déjà traumatisé tant de propriétaires d’une PS3 et/ou d’une PS4). Autant d’éléments qui donnent de la crédibilité à cette fuite, sachant que The Last of Us Part II, aussi, avait subi un tel traitement avant son lancement en 2020.

Fuite The Last of Us Part I // Source : Resetera/Imgur

Un gameplay inchangé pour The Last of Us Part I ?

Selon l’auteur de ce leak, The Last of Us Part I ne proposerait aucune amélioration en termes de gameplay. Ce n’est pas ce qu’a promis Naughty Dog dans son communiqué datant du 9 juin. Le studio y liste plusieurs éléments inédits, comme « un gameplay modernisé » ou encore « des contrôles améliorés ». Les principales évolutions concerneraient plutôt les animations (plus réalistes) et les bruitages, soit tout ce qui touche à la forme. « Quand Joel améliorera une arme, on le verra ajouter les différents éléments », indique le membre ImBald.

The Last of Us Part I pourrait donc ne pas profiter des changements positifs constatés dans The Last of Us Part II (dont le gameplay était étonnant, dans le bon sens du terme). Il reprendrait en revanche les multiples options d’accessibilité permettant à un maximum de monde de jouer dans des conditions adaptées à ses besoins (y compris pour certains handicaps). Un point que Naughy Dog a tout de suite mis en avant quand il a annoncé le remake.

The Last of Part I proposerait deux options d’affichage sur PlayStation 5 :

Un Gameplay Mode : définition 4K + framerate à 40 fps ;

Un Dynamic Mode : définition 4K (dynamique) + framerate à 60 fps.

Le jeu serait par ailleurs compatible avec la technologie VRR (variable refresh rate), qui améliore la fluidité si votre équipement est compatible (tous les téléviseurs ne le sont pas).