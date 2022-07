Thor 4 sortira en salles le 13 juillet 2022. Comme tout est affaire de continuité dans chez Marvel, faut-il revoir certaines œuvres avant d’aller au cinéma retrouver Thor, Valkyrie et Jane Foster ?

Changement d’ambiance au sein de l’univers cinématographique Marvel (MCU), après le plutôt sombre Doctor Strange 2. Le 13 juillet prochain, on retrouve au cinéma le personnage de Thor et son univers pop et fun instauré par le réalisateur Taika Waititi dans Ragnarok.

Dans ce quatrième opus, baptisé Thor : Love and Thunder, Chris Hemsworth sera à nouveau accompagné de Tessa Thompson (Valkyrie), mais cela signera aussi le retour de Natalie Portman sous une nouvelle forme — Mighty Thor. Pour ne rien louper à la continuité entre les œuvres du MCU, y a-t-il des films et séries à revoir avant Thor 4 ?

Thor 1 et Thor 2, pour Jane Foster

Techniquement, les deux premiers films Thor ne sont pas le moins du monde nécessaires pour comprendre l’histoire de Thor : Love and Thunder, sauf sur un point particulier : la relation entre Jane Foster et Thor. Il ne vous aura pas échappé, au titre du nouveau film, que leur histoire d’amour a une place prépondérante. Or, la dernière fois que l’on a vu Natalie Portman dans la franchise remonte à… 2013.

On a eu le temps d’oublier pas mal de subtilités sur leur relation. Alors, même si les deux premiers films sont loin d’être ce que Marvel a fait de plus intéressant, ils sont un préalable important.

Jane Foster (Natalie Portman) et Thor (Chris Hemsworth). // Source : Marvel

Thor Ragnarok, pour le fun

Chronologiquement, Thor : Love and Thunder se passe après Endgame, et non après Ragnarok. Résultat, les opus 3 et 4 ne se suivent pas vraiment d’un point de vue narratif. Cependant, dans Love and Thunder, la nouvelle colonie d’Asgard (dirigée maintenant par Valkyrie) joue un rôle assez important. C’est justement dans Ragnarok que se passe l’événement déterminant causant la destruction du royaume originel.

Sans compter que Ragnarok et Love and Thunder ont la même atmosphère fun et humoristique, qui rompt avec les deux premiers films. Il y a aussi le retour de personnages : Valkyrie, Korg. Donc pour le plaisir et le contexte, Ragnarok est à revoir !

Valkyrie (Tessa Thompson) dans Thor Ragnarok. // Source : Marvel

Loki

La série Loki ne sert à rien pour Thor : Love and Thunder, si ce n’est à se remettre dans l’ambiance des dieux vikings, mais à travers l’histoire du frère de Thor.

Plusieurs variants de Loki // Source : Marvel

La rencontre entre Thor et les Gardiens de la Galaxie

Les Guardiens de la Galaxie sont au casting de Thor 4, puisque c’est à bord de leur vaisseau qu’on retrouve notre dieu viking au début du film. Ensemble, ils font équipe et sillonnent la galaxie.

Leur première rencontre remonte à Avengers : Infinity War, et c’est à la fin de Endgame que Thor rejoint leur vaisseau. Faut-il pour autant revoir ces deux films au préalable ? La réponse est clairement non : les personnages partagent quelques scènes à l’écran, sans que celles-ci soient déterminantes dans les longs-métrages en question. Cela ne vaut donc pas le coup dans votre marathon, a fortiori car la place des gardiens n’est pas non plus centrale dans Love and Thunder.