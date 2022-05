Disney et Marvel ont diffusé une nouvelle bande-annonce de Thor: Love and Thunder. On y découvre Gorr, grand méchant incarné par Christian Bale.

Maintenant que Doctor Strange in the Multiverse of Madness vit sa meilleure vie au box-office (plus de 800 millions de dollars de recettes selon Box Office Mojo, soit la meilleure performance de l’année), Disney et Marvel peuvent se concentrer sur Thor: Love and Thunder. La quatrième aventure solo du super-héros incarné par Chris Hemsworth sortira en salles le 13 juillet 2022 et une nouvelle bande-annonce diffusée le 24 mai préfigure un spectacle pop à l’humour assumé.

Surtout, ce nouveau trailer de Thor: Love and Thunder permet de faire la connaissance du grand méchant de ce film — interprété par Christian Bale (notamment connu pour la trilogie Batman « The Dark Knight »). Il s’agit de Gorr, décrit comme le Boucher des Dieux, soit un ennemi puissant que doit vraiment craindre Thor.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Le méchant de Thor: Love and Thunder est… effrayant

Comme le laisse présager sa réputation, Gorr voue son existence à un but unique : débarrasser la galaxie de toutes les divinités qui l’habitent. Dans les comics, il est dépeint comme une sorte de serial-killer, embarqué dans une quête de vengeance après avoir perdu sa famille et constaté que ses prières n’avaient pas été entendues. Cet alien tient sa puissance d’une arme ancienne : une épée Nécrolame, qui lui permet d’être immortel, d’être plus fort ou encore d’invoquer des sbires. Cette épée, qu’on peut voir dans la vidéo, est d’ailleurs sa principale faiblesse. Sans elle, il est beaucoup moins puissant.

L’arme surpuissante de Gorr. // Source : Capture YouTube

Gorr pourrait donc être le vilain le plus dangereux jamais affronté par Thor (en-dehors de Thanos, bien sûr). Dans ses autres films, le super-héros a dû en découdre avec Loki, Malekith, le Grandmaster et Hela. Aucun d’eux ne nourrissait une haine aussi affirmée envers les divinités. « Les seuls qui importent aux Dieux, c’est eux-mêmes. Voici mon serment. Tous les Dieux vont mourir », prononce-t-il dans la bande-annonce.

Qui a tué cette grosse bête ? Gorr… // Source : Capture YouTube

Il reste néanmoins à voir à quel point Marvel et Disney ont adapté Gorr pour le grand écran (peut-être l’ont-ils un peu édulcoré). Une scène de la bande-annonce donne quand même un indice : on y aperçoit la carcasse d’une créature géante. Il s’agit de Falligar, un Dieu champion du Tournoi des Immortels, tué par Gorr. Cette séquence fait directement écho aux comics et semble confirmer la puissance de Gorr.

Visage normal Visage très effrayant

À noter que le réalisateur Taika Waititi a opté pour un look très effrayant concernant Gorr. Il a une peau grisâtre et un visage marqué. D’aucuns diraient qu’il ressemble à Voldemort, grand méchant dans Harry Potter (le parallèle est évident). Ce look a carrément une incidence sur la direction artistique du film. Alors que Thor: Love and Thunder est très, très coloré (dans la lignée de Thor Ragnarok), un affrontement entre Thor et Gorr prend place avec un rendu noir et blanc qui tranche avec ce qu’on a l’habitude de voir.