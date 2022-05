Plus de quatorze ans après le lancement de la franchise, les amateurs de jeux d’horreur pourront enfin redécouvrir le fameux Dead Space grâce à la version remake qui sortira au début de l’année 2023.

Dead Space Remake est la nouvelle version du jeu sorti en 2008 de Visceral Games. Celui-ci s’est dévoilé lors d’une séquence de présentation et de gameplay diffusée le 12 mai 2022. Monument du survival-horror, Dead Space est connu pour son atmosphère sombre et son sound-design. Une expérience terrifiante dans la peau de l’ingénieur Isaac Clarke.

Voici tout ce qu’on sait sur Dead Space Remake.

Le jeu dévoile enfin une date

Lors de sa présentation, Motive Studio a dévoilé une information très importante : la date de sortie. C’est le 27 janvier 2023 que l’un des survival-horror les plus terrifiants de l’ère Xbox 360 et PS3 vous donne rendez-vous.

Une nouvelle annonce est par ailleurs prévue pour Halloween 2022 : les équipes du studio évoquent une « révélation complète » du jeu, lors de cette période, quelques mois avant son lancement définitif.

Sur quelles plateformes sort Dead Space Remake ?

Dead Space Remake sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu fera donc impasse sur la précédente génération de consoles.

Le survival-horror va atteindre son apogée

Tandis que Bethseda retarde ses jeux Starfield et Radfall, Motive Studio dévoile la version remake du survival-horror Dead Space. Les développeurs ont pu illustrer quelques éléments de gameplay et discuter autour du jeu, durant un livestream d’une heure.

La prochaine itération du titre, sorti initialement en 2008, permettra aux joueurs de vivre un niveau d’immersion nettement supérieur au précédent, grâce notamment aux nouvelles technologies développées — l’aspect lugubre des décors et le rendu des Nécromorphes en next-gen. Tout cela sera renforcé par une atmosphère encore plus sombre que celle de la version originale, avec, en plus, de nouveaux effets visuels.

Visceral Games / Electronic Arts

Les extraits du gameplay

On peut contempler une petite séquence de gameplay de Dead Space Remake en pré-alpha (ce n’est pas la version finale que l’on a sous les yeux).

À l’heure actuelle, nous ne savons pas si d’autres informations tomberont sur Dead Space, notamment lors de l’E3. Motive Studio pourrait nous dévoiler une bande annonce. Une chose est sûre, nous aurons plus de détails lors de la période d’Halloween, soit dès cet automne.

Il restera donc 10 mois aux développeurs pour terminer Dead Space Remake, en espérant que cette fois-ci, le jeu aura le succès commercial qu’il méritait à l’époque.