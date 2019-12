Le jeudi 5 décembre marquera le coup d'envoi d'un mouvement social qui se traduira notamment par des grèves au niveau des transports en commun d'Île-de-France. Pour circuler, il va falloir s'informer et opter pour des alternatives. Numerama fait le point.

C’est l’évènement de cette fin d’année : à partir du 5 décembre 2019, un important mouvement social débutera pour protester principalement comme la réforme des retraites. De fait, les transports en commun ne fonctionneront pas normalement au cours des jours à venir. Pour les voyageurs, notamment vivants en Île-de-France, il va donc falloir songer à des moyens de circulation alternatifs.

Car la RATP prévient : le trafic sera « fortement perturbé » et l’ensemble du réseau sera touché. Cela veut dire très peu de trains en circulation, voire aucun train du tout aux heures creuses, et des quais bondés et des rames saturées aux heures de pointe. Certes, certaines lignes devraient ne pas connaître d’interruptions — c’est le cas des lignes automatisées du métro 1 et 14 –, mais la situation sera globalement difficile.

Nous avons axé ce récapitulatif sur l’Île-de-France, dans la mesure où 12 millions de personnes y vivent et parce que la région parisienne dispose d’un important réseau de transports en commun. Cependant, une partie des suggestions peut être suivie pour d’autres grandes agglomérations du pays. C’est le cas, notamment, des applications pour suivre la grève.

Quelles apps pour suivre la grève ?

La première chose à faire est d’aller à la pêche aux informations. Pour les personnes qui n’ont pas d’autres choix que d’emprunter les transports en commun, il convient de prendre connaissance des prévisions du trafic afin de savoir comment elles évoluent au fil de la journée, mais aussi au cours des jours à venir. Car il est très possible que la grève dure dans l’espoir de faire craquer le gouvernement.

Pour cela, il convient de télécharger sur son smartphone les applications de la SNCF et de la RATP. Elles livrent des indications ligne par ligne, notamment au niveau des horaires. Ces applications, compatibles Android et iOS, sont aisément accessibles sur les boutiques respectives de Google et Apple. Autre possibilité : la SNCF et la RATP animent des comptes sur Twitter, chacun dédié à une ligne.

[Mouvement Social] ⚠️ A partir du 5 décembre, un trafic fortement perturbé est à prévoir sur l’ensemble du réseau #RATP. Retrouvez nos prévisions de trafic le 3 décembre à 17h. Des solutions complémentaires de mobilité vous sont proposées sur notre site : https://t.co/34C96tjz2W pic.twitter.com/x1PqHrcDou — Service client RATP (@ClientsRATP) November 28, 2019

Dans le cas des lignes opérées par la RATP, vous pouvez suivre les comptes du RER A et du RER B. Côté métro, les comptes à suivre sont les suivants, pour les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Les lignes du tramway ont également leur propre compte Twitter : T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T7 et T8. Concernant la SNCF, il existe aussi des comptes pour le RER C, D et E et pour les lignes H, J, K, L, N, P, R et U du Transilien. Le Tram 11 Express a aussi son propre compte.

Vous pouvez également vous rabattre sur les sites web des deux entreprises. La SNCF a une page pour suivre le trafic en Île-de-France, mais aussi au niveau des TER et des grandes lignes. Même chose pour la RATP, avec un bulletin général et des informations spécifiques (RER, métro, tramway, bus et Transilien). La RATP fait également un point ligne par ligne.

Enfin, des applications tierces sont susceptibles de fournir un service équivalent. C’est le cas de Citymapper, l’une des plus connues. Elle a la possibilité de proposer des trajets alternatifs en tenant compte des perturbations qui peuvent survenir (incident, grève, etc.). Le logiciel mouline ses propositions en incluant les bus, le métro, le RER, le Transilien, les vélos, les taxis, les trottinettes, les scooters, le tram et le covoiturage.

Quelles solutions s’offrent à vous pour vous déplacer ? L’idéal, bien sûr, c’est de ne pas avoir à le faire : si vous avez la possibilité de basculer en télétravail ou de prendre votre journée, voire quelques jours de congés, vous vous épargnerez bien des soucis. Dans le cas contraire, divers modes de transport alternatifs sont accessibles pour rallier Paris ou, si vous êtes déjà dans la capitale, vous déplacer entre les arrondissements.

Transports touchés par la grève

Seront neutralisés les métros 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Les lignes 4, 7 et 9 seront aussi interrompues aux heures creuses, mais circuleront un peu aux heures pleines, c’est-à-dire de 6h30 à 9h30, puis de 17h à 20h (un train sur trois pour la première et un train sur quatre pour les deux autres, sur tout ou partie du parcours). Seuls les métros 1 et 14 seront complètement opérationnels, parce qu’ils sont automatisés, mais il est à prévoir une affluence maximale dans les rames.

Du côté des trams, la situation sera aussi très difficile : les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5 verront leur trafic interrompu aux heures creuses. Aux heures de pointe (6h30 à 9h30 puis 17h à 20h), quelques trams circuleront, au rythme d’un sur trois. La ligne 6 sera ouverte toute la journée, avec un tram sur deux. Quant aux lignes 7 et 8, aucune interruption de service n’est annoncée, mais il y aura un tram sur trois.

Concernant les lignes 4 et 11 Express, elles seront aussi touchées. La ligne 11 Express verra son trafic être totalement interrompu dès le 4 décembre, à 21 heures. Des perturbations pourraient survenir dès 17h30. Le trafic sera ensuite extrêmement perturbé à partir du 5. Pour la ligne 4, les complications débuteront à partir du 5. Pour les bus, il est prévu un bus sur trois en moyenne, sur tout le réseau.

Quant aux RER, tout dépendra de la ligne empruntée : les deux voies de circulation gérées par la RATP (A et B) verront un RER sur deux et un sur trois aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30, puis 17h et 20h), et aucun aux heures creuses. Aucune interconnexion n’est prévue à la gare du Nord pour le RER B. Aucune circulation ne surviendra aux heures creuses de la journée.

En ce qui concerne les lignes RER opérées par la SNCF (les lignes C, D et E), elles seront aussi lourdement impactées. Idem pour le Transilien et ses lignes H, J, K, L, N, P, R et seront touchées. Certaines seront perturbées dès le 4 décembre à 17h30 (comme les lignes E et P) ou en arrivant en fin de service (lignes N et J). Consultez Transilien pour connaître le détail. Des précisions sont aussi apportées plus bas dans cet article.

Vous êtes en dehors de Paris

Si vous habitez en dehors de Paris, votre première difficulté sera d’arriver à la capitale. La dernière sera de rentrer chez vous. Ces moyens de transport peuvent être mobilisés :

RER : les lignes A (1 train sur 2) et B (1 train sur 3, pas d’interconnexion à la gare du Nord) fonctionneront partiellement, entre 6h30 et 9h30, puis 17h et 20h. Les lignes C, D et E seront aussi lourdement impactées. Consultez Transilien pour connaître le détail.

: les lignes A (1 train sur 2) et B (1 train sur 3, pas d’interconnexion à la gare du Nord) fonctionneront partiellement, entre 6h30 et 9h30, puis 17h et 20h. Les lignes C, D et E seront aussi lourdement impactées. Consultez Transilien pour connaître le détail. Transilien : les lignes H, J, K, L, N, P, R et seront touchées, dès le 4 décembre à 17h30 pour les lignes E et P. Les lignes N et J en fin de service le seront aussi. Le 5, toutes les lignes seront concernées, et certaines ne circuleront pas. Le détail se trouve ici.

: les lignes H, J, K, L, N, P, R et seront touchées, dès le 4 décembre à 17h30 pour les lignes E et P. Les lignes N et J en fin de service le seront aussi. Le 5, toutes les lignes seront concernées, et certaines ne circuleront pas. Le détail se trouve ici. Voiture individuelle : vous pouvez venir à Paris avec votre propre véhicule. La RATP conseille trois réseaux de parking pour avoir une place de stationnement pour la journée (OnePark, Ector et ZenPark). Bonne chance sur le périphérique.

: vous pouvez venir à Paris avec votre propre véhicule. La RATP conseille trois réseaux de parking pour avoir une place de stationnement pour la journée (OnePark, Ector et ZenPark). Bonne chance sur le périphérique. Covoiturage : il est possible de passer par un service de covoiturage, pour ne pas avoir à vous soucier de garer le véhicule. La RATP recommande deux services (BlaBlaLines et Klaxit).

: il est possible de passer par un service de covoiturage, pour ne pas avoir à vous soucier de garer le véhicule. La RATP recommande deux services (BlaBlaLines et Klaxit). Autopartage : la RATP a retenu trois solutions, à savoir Communauto, Getaround et Ubeeqo.

: la RATP a retenu trois solutions, à savoir Communauto, Getaround et Ubeeqo. Taxi : autre solution, les taxis. Deux services sont proposés : FelixCitybird et Tako.

: autre solution, les taxis. Deux services sont proposés : FelixCitybird et Tako. VTC : Il y a enfin les véhicules de transport avec chauffeur (VTC). La RATP en liste quatre : Kapten, Marcel, Heetch, Supershuttle.

: Il y a enfin les véhicules de transport avec chauffeur (VTC). La RATP en liste quatre : Kapten, Marcel, Heetch, Supershuttle. Voiture sans station : deux services sont proposés par la RATP, à savoir Free2Move et ShareNow.

Vous êtes déjà dans Paris

Si vous avez pu rallier Paris ou que vous y êtes déjà, il reste à se déplacer d’un quartier à l’autre. Bien sûr, vous pouvez mobiliser les solutions citées plus haut. Vous pouvez aussi utiliser vos jambes et vous lancer dans de longs trajets à pied (vous ferez aisément vos 10 000 pas par jour qui sont recommandés pour rester en forme). Dans le cas contraire, voici vos possibilités :

Métro : les lignes 1 et 14 ne sont pas touchées, mais la RATP alerte sur un risque de saturation. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13 seront complètement à l’arrêt. Les lignes 4 (1 train sur 3), 7 (1 train sur 4) et 9 (1 train sur 4, sur une portion réduite) fonctionneront aux heures de pointe seulement : 6h30 à 9h30, puis 17h à 20h.

: les lignes 1 et 14 ne sont pas touchées, mais la RATP alerte sur un risque de saturation. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13 seront complètement à l’arrêt. Les lignes 4 (1 train sur 3), 7 (1 train sur 4) et 9 (1 train sur 4, sur une portion réduite) fonctionneront aux heures de pointe seulement : 6h30 à 9h30, puis 17h à 20h. Tram : Les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5 verront leur trafic interrompu aux heures creuses. Aux heures de pointe (6h30 à 9h30 puis 17h à 20h), quelques trams circuleront, au rythme d’un sur trois. La ligne 6 sera ouverte toute la journée, avec un tram sur deux. Quant aux lignes 7 et 8, aucune interruption de service n’est annoncée, mais il y aura un tram sur trois. Pour les lignes 4 et 11 Express, elles seront aussi très perturbées, dès le 4 pour la 11 Express.

: Les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5 verront leur trafic interrompu aux heures creuses. Aux heures de pointe (6h30 à 9h30 puis 17h à 20h), quelques trams circuleront, au rythme d’un sur trois. La ligne 6 sera ouverte toute la journée, avec un tram sur deux. Quant aux lignes 7 et 8, aucune interruption de service n’est annoncée, mais il y aura un tram sur trois. Pour les lignes 4 et 11 Express, elles seront aussi très perturbées, dès le 4 pour la 11 Express. Bus : il est prévu un bus sur trois sur tout le réseau, en moyenne.

: il est prévu un bus sur trois sur tout le réseau, en moyenne. Scooter : des scooters électriques en libre-service peuvent être sollicités. La RATP ne recommande que Cityscoot, Coup ayant baissé pavillon à Paris.

: des scooters électriques en libre-service peuvent être sollicités. La RATP ne recommande que Cityscoot, Coup ayant baissé pavillon à Paris. Trottinette : Le nombre d’entreprises qui donnent accès à des trottinettes sans station (free floating) est vaste, mais la RATP conseille Lime, Dott, Voi et Circ.

: Le nombre d’entreprises qui donnent accès à des trottinettes sans station (free floating) est vaste, mais la RATP conseille Lime, Dott, Voi et Circ. Vélo : vous avez également des offres de vélo, sans station ou non :Vélib, Jump et Zoov. Il est aussi envisageable d’acheter votre propre vélo à assistance électrique : en effet, la région Île-de-France, à travers son autorité organisatrice des transports (IDF Mobilités), offre une prime de 500 euros pour l’aide à l’achat.

Les réductions spéciales

Afin de faciliter le transport des voyageurs, la RATP s’est rapprochée d’un certain nombre d’entreprises proposant des solutions de transport. Plusieurs codes de réduction peuvent être utilisés pour bénéficier de quelques avantages tarifaires (à noter qu’ils sont parfois sous à des conditions). Le détail est disponible sur le site de la RATP. Vous retrouverez quelques codes supplémentaires dans ce tableau.

Entreprise Code de réduction Bénéfice CityScoot RATPCITYSCOOT 45 mn gratuites dLime RATPLIME1‌ Déblocage gratuit Free2Move RATPF2M 1h de location ZenPark RATPZENPARK 15 % de réduction Cyclofix (s’inscrire sur le site) Réduction sur la prochaine réparation Cocolis RATPCOCOLIS 50 % sur les frais de service Eelway RATPEELWAY 5 % de réduction sur la consigne bagage