À partir de janvier 2025, un tarif unique de 2,50 euros s’appliquera aux tickets de métro, RER et trains, sans distinction de destination ni de distance parcourue.

Le grand chamboulement après les JO de Paris. Selon les infos du Parisien et une déclaration de « Plus de train », une association d’usagers des lignes RER et Transilien, Île-de-France Mobilités va mettre en place un ticket unique à 2,50 euros sur l’ensemble du réseau ferré francilien. Cette offre devrait débarquer dès janvier 2025. Une « révolution billettique » selon Valérie Pécresse.

Concrètement, ce nouveau ticket va permettre de voyager sur le réseau de la RATP et de la SNCF, soit les métros, les RER et les Transiliens, au même prix pour un seul ticket. Adieu donc les zones et les amendes lorsque l’on passe de Paris à Versailles.

Notons néanmoins, qu’Île-de-France Mobilités donne d’une main pour reprendre de l’autre puisqu’elle entraîne une augmentation du prix du ticket de métro classique, qui passera de 2,15 à 2,50 euros, soit une hausse de 35 centimes. Rappelons que le ticket avait déjà subi une augmentation de 5 centimes le 1er janvier 2024.

Beaucoup redoutaient une hausse des prix du métro après les JO de Paris 2024. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Il n’y aura plus de réduction de 20 % aussi quand on achètera 10 tickets sur un pass Easy ou sur un smartphone. Les prix des navettes pour les aéroports vont également s’aligner : le Roissy bus, l’Orly bus, le RER vers Roissy-Charles-de-Gaulle et le métro 14 vers Orly couteront tous 13 euros pour un aller. Enfin, un ticket à deux euros permettra de se déplacer en tram et en bus.

Les Franciliens incités au pass Liberté + pour leurs trajets

Le pass Liberté + subira les plus gros changements. Ce passe dont le tarif change selon le nombre de trajets, verra son tarif augmenter, avec un billet pour les transports ferroviaires passant de 1,73 euro à 1,99 euro. Il continuera d’être plus avantageux pour les usagers des bus et tramways, où le billet pour les transports de surface coûtera 1,60 euro. Son utilisation s’étend aussi à l’ensemble du réseau en Île-de-France.

Peu d’informations circulent autour des autres forfaits « traditionnels ». Ils pourraient augmenter au maximum +1% selon l’inflation, a indiqué Valérie Pécresse en réunion, d’après l’association d’usagers des lignes RER et Transilien « Plus de train ». Cette dernière salue néanmoins ces changements qui permettent à Paris de rester « compétitif par rapport aux villes de taille similaire ».

