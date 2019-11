Du fait de la grève des transports prévue à partir du 5 décembre 2019, l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique en Île-de-France est activée précocement. Elle pourra concerner tous les engins neufs acquis à partir du 1er décembre 2019.

Impossible de ne pas être courant : à partir du 5 décembre, un important mouvement social se déclenchera, essentiellement pour protester contre la réforme des retraites. En conséquence, les transports en commun seront fortement perturbés tout au long de la grève, voire complètement à l’arrêt. Pour les voyageurs, il va donc se poser la question de savoir sur quelle alternative se porter pour circuler.

Parmi les possibilités figure le vélo à assistance électrique (VAE), plus communément appelé vélo électrique. Certes, ces engins coûtent un certain prix, mais il faut savoir que la région Île-de-France, à travers son autorité organisatrice des transports (IDF Mobilités), offre une prime de 500 euros pour l’aide à l’achat. Initialement, le dispositif devait débuter en janvier 2020, mais le calendrier social a modifié la donne.

Prime versée en décalage

Attention : il faut bien comprendre que cette prime de 500 euros, si elle concerne bien les achats de vélos à assistance électrique neufs à partir du 1er décembre 2019 (et non, plus, donc, à partir du 1er janvier 2020), sera fournie à partir de février 2020, via un site dédié et en fournissant les pièces justificatives demandées. La prime n’est donc pas transmise sur le champ ; il y a un décalage dont il faut tenir compte.

Outre les preuves d’achat (facture) et de conformité (certificat d’homologation ou bien de conformité), des critères devront être respectés : l’acquéreur doit être majeur ou mineur émancipé, habiter dans la région, acquérir un produit neuf à partir du 1er décembre 2019 et avoir demandé toutes les autres aides financières locales auxquelles il a droit, en amont de la demande adressée à IDF Mobilités, si elles existent.

Il est également rappelé qu’une seule aide est disponible par personne, par tranche de 5 ans, et que l’acheteur a interdiction de revendre son vélo pendant une durée de 3 ans. Tous les détails sont renseignés sur une page dédiée sur le site d’IDF Mobilités. Le site web pour se faire rembourser sera disponible à partir du 20 février 2020. Attention : l’IDF a un budget limité pour cette opération, dont le plafond n’est pas précisé.